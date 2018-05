WK-koorts stijgt in Colombia: 35.000 fans dagen op voor onderling partijtje van 30 minuten van 'Los Cafeteros' Mike De Beck

26 mei 2018

12u37

Bron: AS 5 WK voetbal Nog 19 dagen en dan barst het WK in al zijn hevigheid los. In Colombia lijken de fans er alvast helemaal klaar voor. Gisterenavond werd er een oefenpot tussen spelers van de selectie onderling georganiseerd. Hoewel het slechts een wedstrijd zonder inzet van 30 minuten was, daagden toch 35.000 supporters op om hun helden uit te zwaaien.

De fans wilden maar al te graag sterren als James Rodriguez en Radamel Falcao nog een laatste keer op eigen bodem aan het werk zien. Voor de spelers naar Rusland trekken om er in Groep H de strijd aan te gaan met Polen, Senegal en Japan. Wie weet volgt er in de volgende ronde dan een ontmoeting met de Rode Duivels.

Harten van 50 miljoen Colombianen

In Bogota speelden 'Los Cafeteros' een partij die meer weg had van een vriendenwedstrijd. Carlos Bacca (ex-Club Brugge) wist wel te scoren, net als Muriel zodat de oefenpot eindigde op een 1-1-gelijkspel. Nadien nam kapitein Radamel Falcao het woord om de supporters toe te spreken. "We dragen de harten van 50 miljoen Colombianen met ons mee en we gaan deze vlag verdedigen met al onze kracht", vertelde 'El Tigre'. Waarna het feest kon losbarsten. De wereldberoemde zanger Maluma zorgde dan ook voor de muzikale noot.