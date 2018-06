WK-favorieten overtuigen niet in oefeninterlands: Frankrijk raakt niet voorbij Verenigde Staten, Spanje heeft weinig overschot tegen Tunesië MGA/XC/DMM

09 juni 2018

22u58 0 Frankrijk FRA FRA 1 90' + 9' 1 USA USA Verenigde Staten WK voetbal Tunesië heeft zich vanavond een taaie tegenstander getoond, maar verloor uiteindelijk logisch van Spanje met 1-0. In het stadion van Krasnodar had onze tweede WK-tegenstander... 30% balbezit. Da's weinig.

Het moet zijn dat Nabil Maâloul van zijn eerste leugentje niet gestorven is. De bondscoach van Tunesië verklaarde vorige week in een interview met deze krant dat zijn ploeg "altijd de bal wil". Wel, tegen La Roja was daar niets van te merken. Tunesië liet het leer maar wat graag aan de Spanjaarden, die er vrolijk mee aan de slag gingen. Tiki-taka all over the place. Wat de Noord-Afrikanen wél goed deden: af en toe gevaarlijk uitbreken. Zo misten Sassi en Sliti in de eerste helft wekende kansen. De eerste knalde pal op Manchester United-goalie De Gea, de tweede schoot naast. Venijnig counterploegje dus.

In de tweede helft hetzelfde verhaal. Met Dylan Bronn als rechtsachter wist de Tunesische defensie - die zich in de voorbije oefenwedstrijden tegen Portugal en Turkije (tweemaal 2-2) niet bepaald solide had gepresenteerd - elke Spaanse aanval in extremis af te blokken, tot vijf minuten voor tijd. Sergio Busquets deed met een briljante pass de Noord-Afrikaanse zee opensplijten. Diego Costa wist nog net terug te leggen op Iago Aspas, die netjes binnengleed. De Spanjaarden kregen zo hun logische zege. Tunesië tankte zelfvertrouwen met het oog op de WK-opener tegen Engeland, op 18 juni Volgograd. Nu nog sleutelspits Wahbi Khazri (Sunderland) fit krijgen...

Australië, Marokko en Servië tanken vertrouwen

Australië, Marokko en Servië hebben hun voorbereiding op het WK voetbal afgesloten met een positieve noot. De drie WK-gangers wonnen hun laatste oefenwedstrijd en zakken met vertrouwen af naar Rusland.

Australië boekte vorige week een klinkende zege tegen Tsjechië (4-0) en wilde tegen het Hongarije van bondscoach Georges Leekens bevestigen. In een gesloten wedstrijd brak Australië een kwartier voor het einde de ban. Arzani opende de score voor de troepen van de Nederlander Bert van Marwijk. Met het laatste fluitsignaal in zicht leek de voorbereidingscampagne toch nog op een sisser uit te draaien. Sainsbury werkte het leer immers voorbij zijn eigen doelman. Toch kwam er gerechtigheid in Boedapest: ook Kadar verschalkte zijn doelman. Australië vliegt nu rechtstreeks door naar Rusland. Leekens kon in vier duels nog niet winnen met Hongarije.

Servië ging na een zuinige nederlaag tegen Chili (0-1) op zoek naar een positief resultaat. In het Oostenrijkse Graz namen de Serviërs het op tegen Bolivië. Al na de eerste helft stond het 4-0, de eindstand was uiteindelijk 5-1. Een glansrol was weggelegd voor Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht), die in 70 minuten een hattrick scoorde. Ook oude bekenden Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) en Luka Milivojevic (ex-Anderlecht) kwamen in actie.

Na een draw tegen Oekraïne (0-0) en een zege tegen Slovakije (2-1) legde Marokko de Estse nationale ploeg over de knie. In Tallinn werd het 1-3. Bij de Marokkanen, die op het WK Iran (15 juni), Portugal (20 juni) en Spanje (25 juni) treffen in groep B, maakte Mbark Boussoufa (ex-Anderlecht en -Gent) de partij vol. Mehdi Carcela (Standard) en Nabil Dirar (ex-Club Brugge) kwamen niet van de bank.

Zweden en Peru scoren niet, Denemarken wint

Zweden sluit zijn voorbereidingscampagne op het WK voetbal in Rusland af zonder een oefenzege. Net als in de pot tegen WK-ganger Denemarken een week geleden eindigde de vriendschappelijke interland tegen Peru op 0-0. De Peruvianen leden dan weer geen enkele nederlaag na oefenzeges tegen Schotland (1-0) en WK-ganger Saoedi-Arabië (3-0). Bij de Zweden mocht Isaac Kiese Thelin het slotkwartier volmaken, maar scoren lukt hem ook niet. De partij was in evenwicht.

Denemarken en Mexico hebben in Brondy hun voorbereiding op het WK in Rusland afgesloten. De Denen trokken met 2-0 aan het langste eind. Guillermo Ochoa, de Mexicaanse doelman van Standard, moest zich in de 71e minuut een eerste keer omdraaien na een geweldige uithaal van Yussuf Poulsen. Drie minuten later legde sterspeler Christian Eriksen de 2-0 eindstand vast.

Lees hieronder hoe het er in de andere wedstrijden voor staat

Meer over Australië

sport

sportdiscipline

voetbal

Rusland

Tunesië

sportevenement

Servië