Witsel mist Portugal door hinder aan knie

01 juni 2018

1

Hoewel hij gehoopt had om al opnieuw met de groep te trainen, volgt Axel Witsel nog steeds een individueel programma. Reden: hinder aan de knie. De middenvelder incasseerde in China een pijnlijke trap. Witsel speelde aanvankelijk nog drie wedstrijden door, maar moest daarna tegen Shanghai Shenhua toch forfait geven. De 88-voudige Rode Duivel meldde zich vorige week al aan in Tubeke voor een onderzoek. Een scan bracht toen duidelijkheid over de ernst van de blessure. Die valt voor alle duidelijkheid mee. Verwacht wordt dat Witsel snel weer aanpikt, maar de oefeninterland tegen Portugal komt sowieso te vroeg. Hij beseft ook dat het geen zin heeft om risico's te nemen. Vincent Kompany heeft wel de trainingen hervat, in tegenstelling tot Fellaini en Vermaelen.