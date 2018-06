Wist u dat? Met deze weetjes rond owngoals op een WK kan u straks op café uitpakken Redactie

15 juni 2018

22u22 0 WK voetbal Het is een schrale troost, maar Aziz Bouhaddouz is niet de enige die tegen zijn eigen land scoorde. De Marokkaan kan na vandaag in het rijtje met Manuel Rosas, Jimmie Dickinson en Andrés Escobar worden geplaatst. Tijd dus om enkele weetjes op te lijsten. Wist u dat...

...Aziz Bouhaddouz met zijn doelpunt in de vijfde minuut in de blessuretijd Marokko-Iran pas de tweede speler met een owngoal in de toegevoegde tijd van de tweede helft is na Josep Yobo (90+2’) in Nigeria-Frankrijk op 30 juni 2014?

...de owngoal van Bouhaddouz pas de tweede treffer is die voor een 0-1-eindstand na het doelpunt van Carlos Gamarra tijdens Paraguay-Engeland op 10 juni 2006?

...Manuel Rosas op 16 juli 1930 de eerste owngoal scoorde op een WK-eindronde tijdens Chili-Mexico (3-0)?

...Rosas met zijn 18 jaar de jongste maker van een owngoal op een WK is?

...Noel Valladares op z’n 37ste de oudste maker van een owngoal was, tijdens Honduras-Frankrijk (0-3) op 15 juni 2014?

...Sead Kolasinac de snelste maker van een owngoal op een WK was na zijn treffer na 2 minuten en 10 seconden tijdens Bosnië-Herzegovina-Argentinië (1-2) op 15 juni 2014?

...Jimmy Dickinson sinds 17 juni 1954 de enige maker van een owngoal in de verlengingen van een WK-wedstrijd is tijdens Engeland-België (4-4)?

...op het WK 1998 in Frankrijk de meeste owngoals werden gemaakt, zes om precies te zijn?

...Bulgarije, Mexico en Spanje het meeste owngoals op hun actief hebben: drie?

...Bulgarije als enige land in 1966 twee owngoals maakte op één WK?

...Frankrijk, Duitsland en Italië de meeste owngoals voor hen gescoord zagen, vier om precies te zijn?

...Frankrijk sinds het WK 2014 in Brazilië het enige land is met twee owngoals in zijn voordeel op één toernooi is?

...VS-Portugal (3-2) op 5 juni 2002 de enige WK-match is waarin twee owngoals – door de Portugees Jorge Costa en de Amerikaan Jeff Agoos – werden gemaakt?

...Ernie Brandts de enige speler is die voor en tegen zijn ploeg scoorde in dezelfde match tijdens Nederland-Italië (2-1) op 21 juni 1978?

...Trinidad en Tobago op het WK 2006 in Duitsland zelf niet scoorde in zijn drie groepsmatchen, maar met Brent Sancho wel een speler had die voor tegenstander Paraguay scoorde op 20 juni 2006?

...de Colombiaan Andrés Escobar na zijn owngoal tegen de Verenigde Staten op 22 juni 1994 na de uitschakeling van zijn land werd vermoord?