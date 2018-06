Wilmots treedt uit de anonimiteit: "Radja moet altijd bij de 23 namen voor het WK, hij behoort tot de drie beste Rode Duivels" DMM

02 juni 2018

11u51

Bron: Sudpresse 161 WK voetbal Marc Wilmots is voor het Franstalige Sudpresse nog eens uit de anonimiteit getreden. De ex-trainer van de Rode Duivels liet daarbij zijn licht schijnen over de selectie van huidig bondscoach Roberto Martínez.

Na zijn passage bij de nationale ploeg van Ivoorkust is het al geruime tijd stil rond voormalig bondscoach Marc Wilmots. 'Das Kampfschwein' neemt een sabbatperiode, maar volgt uiteraard met argusogen de prestaties van de Rode Duivels. Op de vraag of de voorlopige selectie van 28 namen voor het WK hem had verrast, had Wilmots dan ook een pasklaar antwoord zitten.

"Zoveel is er niet veranderd in vergelijking met het EK van twee jaar geleden. Het is grotendeels dezelfde groep op een paar uitzonderingen na", stelt Wilmots. Met de niet-selectie van Radja Nainggolan zorgt één van die uitzonderingen wel voor een navenant verschil. De AS Roma-speler was in 2016 nog basisspeler onder Wilmots op het EK in Frankrijk.

"De niet-selectie van Nainggolan is inderdaad een verrassing. Hij moet eigenlijk altijd bij de 23 namen zijn die naar het WK gaan. Naar mijn gevoel behoort hij zelfs tot de beste drie Rode Duivels die we hebben. Maar goed, dat is ook maar een mening van een ex-bondscoach", zwakte Wilmots zijn woorden snel af.

De 49-jarige ex-middenvelder van Schalke 04 nam Nainggolan vier jaar geleden trouwens zelf niet mee naar het WK. "Ik koos toen voor Steven Defour omdat hij een groot aandeel had in de kwalificatie. Radja had toen nog niet zoveel gespeeld voor de Rode Duivels."