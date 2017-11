VIDEO: Wilmots ijzig kalm: "Op dit moment wil ik alleen maar iedereen feliciteren" Mathieu Goedefroy

23u08 0 Mathieu Goedefroy Marc Wilmots bleef rustig in zijn persbabbel na de pijnlijke nederlaag tegen Marokko

Ondanks het feit dat de journalisten in de perszaal na de partij meermaals om zijn ontslag vroegen, bleef Wilmots ijzig kalm. “In het heetst van de strijd beslissingen nemen is nooit goed. Dan is het hoofd niet helder en maak je slechte keuzes. Sterker nog: op dit moment wil ik alleen maar iedereen feliciteren - zowel mijn spelers als mijn staf - met het werk dat ze gedaan hebben. Ze hebben alles gegeven, dat kan ik jullie garanderen. Als je als speler of coach uitgeteld op de grond ligt, moet je rechtstaan. Daar gaat het om.”

Marokko scoorde beide doelpunten in de eerste helft, op een moment dat het spel enigszins gelijk opging. Onder meer Gervinho miste een grote kans voor Ivoorkust, zijn schot ging voorlangs. “Je kan de wedstrijd ook anders zien: in de eerste helft zijn we goed in positie maar heeft Marokko dat tikkeltje geluk”, zei Wilmots daarover. “Er gaan er meteen twee in en dan weet je dat het moeilijk gaat worden, maar we zijn altijd blijven vechten. Daar wil ik ze voor bedanken. Ik denk vanavond maar aan één ding en dat is kwalificatie voor de Afrika Cup 2019.”