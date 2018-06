Wie wint de Wereldbeker... en hoe ver raakt België in Rusland? Ons WK-team geeft zijn oordeel Redactie

14 juni 2018

06u00 0 WK voetbal Wie er nog aan twijfelde: Brazilië is de absolute topfavoriet om zich voor de zesde keer in haar geschiedenis tot wereldkampioen te kronen. Dat vindt ook ons team van voetbalspecialisten, waarvan enkelen ook wel Frankrijk naar voren schuiven. We vragen hen ook wie zij denken dat topschutter wordt en hoe lang de Duivels het zullen uitzingen in Rusland.

KRISTOF TERREUR

1. Waar zie je België eindigen?

Kwartfinale. Omdat we op Brazilië zullen botsen.

2. Wie wordt wereldkampioen?

Brazilië. Omdat Neymar fris is, de kater in eigen land moet worden doorgespoeld en ze een topcoach hebben. Weelde alom. Alisson, Ederson, Marcelo, Thiago Silva, Miranda, Fernandinho, Casemiro, Coutinho, Firmino, Neymar, Gabriel Jesus, Willian, Douglas Costa. Allemaal sterkhouders bij topteams, ervaring én veelwinnaars.

3. Wie wordt de WK-topschutter?

Neymar. De friste ster van allemaal.

PIETER-JAN CALCOEN

1. Waar zie je België eindigen?

De kwartfinale is eigenlijk het minimum, maar zelfs dat wordt geen evidentie, gezien mogelijke tegenstanders als Colombia en Polen in de achtste finale. Ook al is alles in een rechtstreeks duel steeds mogelijk - zeker met dít talent, zelfs tegen kleppers als Brazilië of Duitsland - toch zeg ik: kwartfinale.

2. Wie wordt wereldkampioen?

Frankrijk. Gewéldig team - de namen van de afvallers zeggen genoeg. Met Spanje op twee, Brazilië op drie en Duitsland op vier.

3. Wie wordt de WK-topschutter?

Neymar. Al was het maar omdat die jongen in eerste instantie zelf zijn kans zal gaan telkens het kan. Als je twintig keer schiet, scoor je al eens sneller.

STEPHAN KEYGNAERT

1. Waar zie je België eindigen?

Kwartfinale. We blijven kwetsbaar zonder bal.

2. Wie wordt wereldkampioen?

Brazilië. Zeker omdat Neymar fris is. Hij wordt dus ook de topschutter.

JONAS VAN DE VEIRE

1. Waar zie je België eindigen?

De kwartfinale. Daar blijkt groepswinst een vergiftigd geschenk, wanneer de Brazilianen al wachten. Revanche voor 2002 zit er nooit in. Neymar en co zijn een maat te groot voor onze Duivels.

2. Wie wordt wereldkampioen?

Brazilië. Veruit de ploeg moet het meeste kwaliteit. In tegenstelling tot vier jaar geleden staat er nu ook een uitstekende coach langs de lijn, die balans bracht in het team. Óf kroont Messi zich tot de beste aller tijden? Dit WK wordt zijn ultieme missie. Bovendien krijgen de Argentijnen mogelijk een aantrekkelijk parcours richting finale.

3. Wie wordt de WK-topschutter?

Een 'verrassende' naam: Gabriel Jesus. De opvolger van Ronaldo waar Brazilië al zo lang naar zocht. Gaat profiteren van de aanvallende weelde rondom hem. Zit ook nog relatief fris door de rotatiepolitiek van City-coach Guardiola.

MATHIEU GOEDEFROY

1. Waar zie je België eindigen?

Kwartfinale tegen Duitsland of Brazilië. Omdat we tegenover zo’n tegenstanders net zullen tekortkomen. Alweer, en da’s geen schande.

2. Wie wordt wereldkampioen?

Frankrijk. Omdat de weelde bij Les Bleus ongezien is. Pogba en Griezmann gaan de EK-finale van 2016 helemaal rechtzetten.

3. Wie wordt de WK-topschutter?

Griezmann. Wie de Europa League-finale gezien heeft weet waarom.

FRANK DEKEYSER

1. Waar zie je België eindigen?

Al zeker in de kwartfinale - we stoten met geluk door in de achtste finale. Vanaf daar is alles mogelijk, details zullen doorslaggevend zijn. Maar Brazilië (of Duitsland) zal wellicht te sterk zijn.

2. Wie wordt wereldkampioen?

Brazilië. Samba boven. Coutinho, Neymar, Gabriel Jésus.... Ze willen bovendien revanche voor vier jaar geleden.

3. Wie wordt de WK-topschutter?

Lukaku. Uithalen tegen Panama, knallen tegen Tunesië en voorts één goal per match.

STIJN JORIS

1. Waar zie je België eindigen?

In principe horen we bij de beste acht landen op het toernooi en is de kwartfinale halen het minimum. Het zou een ongeziene stunt zijn om daarin Brazilië of Duitsland te wippen, maar ik vrees dat we die ronde net niet halen en onze tanden jammer genoeg in de achtste finale stukbijten tegen een stug Polen of een enthousiast Colombia.

2. Wie wordt wereldkampioen?

Brazilië omdat ze alles hebben: twee uitstekende keepers, enkele rotsen in de verdediging, frivoliteit op de flanken, beenharde middenvelders, aalgladde buitenspelers, de beste vrijschopspecialist ter wereld in Coutinho én vooral de geniale ingevingen van een hongerige en rancuneuze Neymar. Bondscoach Tite wist evenwicht te scheppen in een altijd al speelse Seleçao.

3. Wie wordt de WK-topschutter?

Romelu Lukaku krijgt tegen Panama en Tunesië de kans om al in de groepsfase uit te lopen, maar als Brazilië het verder schopt dan de Belgen, gaat Neymar - ook al omdat hij de strafschoppen zal nemen - er minstens vijf of zes maken en dat volstond op de twee vorige WK's om topschutter te worden.

RUDY NUYENS

1. Waar zie je België eindigen?

Kwartfinales. De Rode Duivels winnen hun groep en gaan door in de achtste finales, maar stranden dan op Brazilië.

2. Wie wordt wereldkampioen?

Brazilië. Het enige team waarvoor de Rode Duivels moeten buigen.

3. Wie wordt de WK-topschutter?

Neymar. Brazilië gaat een pak goals maken en Neymar zal daarvan het grootste deel voor zijn rekening nemen.

NIELS VLEMINCKX

1. Waar zie je België eindigen?

Achtste finale. Onder het motto 'hoe lager de lat, hoe makkelijker erover te springen'. En vooral: hoe minder groot de teleurstelling als het toch mislukt. De kater van Wales bonst nog na in mijn hoofd.

2. Wie wordt wereldkampioen?

Brazilië. Voor de affaire-Lopetegui was het Spanje, maar nu is er te veel onzekerheid rond La Roja. Brazilië kan ondertussen makkelijk twee ploegen opstellen die kans maken wereldkampioen te worden.

3. Wie wordt de WK-topschutter?

Niet omdat Argentinië het zo goed zal doen. Wel omdat hij 1) geniaal is, 2) alle stilstaande fases voor zich neemt, 3) Argentinië volledig in functie van hem speelt en 4) het voor hem nu of nooit is om een WK te winnen.

KJELL DOMS

1. Waar zie je België eindigen?

Ik denk dat de kwartfinale het eindstation wordt voor de Rode Duivels. Brazilië is topfavoriet en als ploeg sterker dan de Belgen.

2. Wie wordt wereldkampioen?

Eerherstel voor de Goddelijke Kanaries. Vier jaar na het WK-debacle in eigen land kronen ze zich opnieuw tot wereldkampioen.

3. Wie wordt de WK-topschutter?

Zijn blessure blijkt uiteindelijk een geschenk voor de Brazilianen. Neymar verschijnt fris aan de aftrap van het WK en is klaar om topschutter te worden.

WOUTER DEVYNCK

1. Waar zie je België eindigen?

Achtste finale. De groepsfase zullen ze altijd doorkomen, maar net als op het EK zullen ze zich verslikken in een haalbaar geacht land, zijnde Polen, Colombia of zelfs Japan.

2. Wie wordt wereldkampioen?

Brazilië. Dat heeft het vorige WK-trauma dankzij de nieuwe bondscoach helemaal verwerkt en is op het goede moment in vorm.

3. Wie wordt de WK-topschutter?

Neymar. Net op tijd hersteld van zijn voetblessure, is hij voldoende fris om met zijn ontegensprekelijke kwaliteiten te schitteren op het WK.

DIETER PEETERS

1. Waar zie je België eindigen?

Niet verder dan de tweede ronde, vrees ik. Dan botsen we op Colombia, Polen of Senegal, landen die ons absoluut niet liggen. De groepsfase wordt wel een makkie.

2. Wie wordt wereldkampioen?

Brazilië. Hun aanvallende klasse biedt een antwoord op eender welke tegenstander. Het revanchegevoel na de afgang van vier jaar geleden is ook enorm.

3. Wie wordt de WK-topschutter?

Griezmann. De parel aan de Franse aanvalskroon. Les Bleus zullen het ver schoppen en door de snelheid van Mbappé en Dembélé krijgt Griezmann de nodige ruimte zijn dodelijke efficiëntie uit te buiten.

Meer over Brazilië

sport

sportdiscipline

voetbal

Neymar

België

sportevenement