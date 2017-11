Wie is de absolute sterspeler en wat moet je over het land weten? De 32 deelnemende WK-teams in een notendop De voetbalredactie

Met Peru dat zich er als laatste bij schaarde, kennen we sinds vannacht de 32 deelnemers aan het WK voetbal in Rusland van komende zomer. Topfavorieten genre Duitsland, Brazilië, Spanje en Frankrijk hebben nog weinig geheimen, maar wie is nu de bondscoach van Saudi Arabië? Wie is de sterspeler van Panama? En wat wist je bijvoorbeeld nog niet over Marokko?



Klik in bovenstaande foto op het land naar keuze voor een kort maar krachtig overzichtje!

32 teams are set for the World Cup 🏆 pic.twitter.com/PWea5MV9JN Bleacher Report(@ BleacherReport) link