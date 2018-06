Wereldvoetballer en wereldverbeteraar: Egyptische held Mo Salah fit verklaard Kristof Terreur in Rusland

19 juni 2018

07u44 0 WK voetbal Egypte leeft weer op hoop. Vijftien karakters had zijn advocaat nodig om op Twitter de laatste twijfel weg te nemen: "Mohamed is fit." Een tweet die, zoals zowat alles wat Salah (26) betreft, meteen viraal ging. Het bigbang-effect van Salah. Inspirator en wereldverbeteraar.

Het lijden is voorbij. De wereldbeker heeft er met een speeldag vertraging een ster bij. Vandaag, in Sint-Petersburg, wil komeet Salah weer inslaan. Geen doffe blik meer voor de bank, aan de zijde van zijn maatje Shikabala - op een blauwe maandag ooit een target van Anderlecht. De lach bij de aanvaller van Liverpool is terug, zo zagen we gisteren in de Zenit Arena, de pijn geleden.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Salah

Egypte