Wel topschutter, maar geen Argentijnse selectie voor Icardi. Ligt veto Messi aan de basis?

16u26 0 WK voetbal Het nieuws kwam als een grote verrassing. Mauro Icardi (25), de Argentijnse spits van Inter Milan én topschutter in de Serie A, werd niet opgenomen in de WK-selectie van bondscoach Sampaoli. Sportieve redenen zouden de oorzaak zijn, maar mogelijk spelen er nog andere zaken achter de schermen. Zo zou niemand minder dan Lionel Messi een selectie tegenhouden, omwille van een liefdesvete tussen Icardi en Messi's vriend Maxi López.

Gisterenavond maakte Jorge Sampaoli de 23 spelers bekend waarmee hij binnenkort naar de Wereldbeker in Rusland afzakt. In die lijst had de oefenmeester geen plaats voor topspits Mauro Icardi. Verrassend, aangezien de goalgetter afgelopen seizoen nog (gedeeld) topschutter werd in de Italiaanse Serie A met maar liefst 29 goals op de teller. Het moet gezegd, de Argentijnse voorlijn in Rusland zal sowieso van buitengewone klasse zijn, met naast Lionel Messi ook wereldsterren Sergio Agüero, Paulo Dybala en Gonzalo Higuaín in de selectie. Er kunnen ook geen vijf aanvallers opgeroepen worden, maar Icardi liet zijn concurrenten afgelopen seizoen wel allemaal achter zich (Messi buiten beschouwing gelaten). Dybala scoorde 22 doelpunten voor Juve, Agüero kwam voor Man City 21 keer tot scoren in de Premier League, en Higuaín lukte zelfs "maar" 16 goals in de Serie A. Het zijn statistieken die de wenkbrauwen doen fronsen.

Een officiële verklaring van bondscoach Sampaoli kwam er niet, hij wilde liever niet ingaan op de niet-selectie van Icardi. Hij meldde enkel dat spelers die niet opgeroepen werden, "niet voor 100 procent bij de speelstijl van de Argentijnse nationale ploeg passen." Daarmee doelt de Chileense trainer naast Icardi ook op aanvallers als Papu Gomez (Atalanta/Ita) en Lautaro Martínez (Racing Club/Arg), die eveneens naast de selectie vielen. (lees verder onder de foto)

De hand van Messi?

Het zou best kunnen dat de niet-selectie van Icardi niet alleen om sportieve redenen draait. Enkele jaren geleden trouwde de Inter-spits met blondine Wanda Nara. Op zich geen uitzonderlijk feit, ware het niet dat Wanda de ex-vrouw is van en drie kinderen heeft met Maxi López (huidig speler van Udinese), die op zijn beurt een boezemvriend is van... Lionel Messi. López en hij speelden nog een tijdje samen bij Barcelona, waardoor Messi uit solidariteit een selectie van Icardi zoveel mogelijk zou blokkeren. In 2016 kwamen deze geruchten voor het eerst aan het licht, na het verschijnen van Icardi's biografie. Toen Inter en Torino dat seizoen tegenover elkaar stonden, weigerde López de hand van zijn liefdesrivaal te schudden en tastte zelfs ostentatief naar zijn kruis. (lees verder onder de foto)

Eerder verklaarde Icardi al eens dat hij sowieso niet verwachtte in de selectie van de Albiceleste te zitten. Hij koestert ook nu geen wrok tegenover bondscoach Sampaoli. "Ik heb zelf met de coach gesproken en wist al dat ik er niet bij zou zijn. Ik was vier duels geblesseerd, dus is het logisch dat anderen geselecteerd werden", vertelde hij aan Sky Sports Italia. Vrouwlief Wanda liet zich echter niet onbetuigd en haalde op Instagram uit. "Het Argentijnse volk kent je, houdt van je en wil je erbij. Dit moment maakt de liefde van je kameraden alleen maar groter. Zij weten wie je echt bent. Trots, kapitein!", is de niet mis te verstane boodschap.

In de afgelopen WK-kwalificatiecampagne werd de aanvoerder van Inter toch eens opgeroepen. Hij kwam wel amper vier keer in actie, meteen ook zijn enige caps voor de nationale ploeg. Daarin kwam hij niet tot scoren.

