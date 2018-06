We blijven lachen met Nederland, al slaat de voetbalbond van Oranje met één geniale tweet heerlijk terug MH en GVS

14 juni 2018

13u15 0 WK voetbal Ook op de dag dat het WK losbarst, ontkomen de Nederlanders niet aan wat Belgisch gejen. Boven de A67 richting ons land hangt een spandoek met de tekst: "Hier begint het WK." Wie vanuit het land van de Rode Duivels richting onze noorderburen rijdt, leest: "Hier eindigt het WK." Creatief, maar bij de voetbalbond van Oranje doen ze niet onder.

Het spandoek is slechts een van de vele plaagstoten die de fans van Oranje de voorbije weken te verduren kregen. Denk maar aan de talloze grappige plaatjes die al enige tijd gretig de sociale media vullen. Dat Nederland het internationale voetbalfeest mist, is overduidelijk een bron van heel wat creativiteit.

Maar wie uitdeelt, moet ook kunnen incasseren. Een journalist van Voetbal International zag gisteren na het ontslag van de Spaanse bondscoach Julen Lopetegui immers zijn kans om de gemoederen even op te hitsen. "Mogelijk toch nog WK-deelname Oranje, de eerste op de reservelijst. Een dag voor het toernooi een bondscoach ontslaan is tegen de regels van de FIFA", liet Süleyman Öztürk optekenen. Niet iedereen had het geintje meteen in de smiezen - de hoop laaide bij heel wat supporters op -, maar de Nederlandse voetbalbond liet zich met een heerlijk antwoord richting de Rode Duivels niet in het ootje nemen.

"Waren we er net klaar voor, blijkt het toch om een grap te gaan. Bedankt hè", lieten ze bij de KNVB weten, mét een foto van matrassen waar de namen van enkele Nederlandse vedetten waren opgespeld. Daarmee stak de voetbalbond de draak met de beruchte 'matrasgate', dat ons deels verkeerdelijk liet geloven dat Leander Dendoncker, Jordan Lukaku, Matz Sels, Adnan Januzaj en Christian Kabasele niet mee mochten naar het WK in Rusland. Knappe zet.

