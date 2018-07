Wat vinden helden van Mexico ’86 van dit kunststukje? "Deze lichting is beter dan die van ons" NVK/FDZ

07 juli 2018

"Eerlijk: ik had op voorhand niet verwacht dat we zouden winnen. We wisten dat Brazilië beter was. En dat is ook zo gebleken, we hebben de wet van de sterkste ondergaan. Maar dat is geen schande, zeker als je ziet hoe we ons verweerd hebben. Natuurlijk kwam er wat geluk bij kijken – dat mág ook eens. En achterin konden we rekenen op een sterke Courtois, die bij de drie beste keepers van de wereld hoort."

"Ik ben wel heel ontgoocheld dat de Rode Duivels weer in de halve finale zitten... Maar nee, gij. Als Belg hoop je altijd dat de nationale ploeg het even goed of zelfs beter zal doen. En eerlijk is eerlijk, ik denk dat deze generatie meer voetbaltalent heeft dan de onze. Wij waren vooral een counterploeg. Eigenlijk zijn deze jongens zelfs daarin beter. Hopelijk gaan ze er nu op en over. Deze match zal ze het besef geven dat ze het kunnen. Vier jaar geleden waren ze misschien nog te jong. Nu zijn ze op hun toppunt. Na deze zege zullen de mannen nog 10 cm groeien. Dus ja, we kunnen ook winnen tegen Frankrijk, en wereldkampioen worden."

Leo Van der Elst: "Dit is niet het eindpunt"

"Allez, we staan in de halve finale. (lacht) Fantastisch. Ik denk dat het hele land wat getrild heeft. Super-, super-, superspannend was het. Gewéldige match. Om door te stoten in zo’n toernooi heb je drie dingen nodig. Eén: een portie geluk. Twee: je moet zelf kunnen scoren. En drie: je keeper moet echt goed zijn. Aan die drie voorwaarden is voldaan. Ook gisteren. Want we hebben allesbehalve een slecht Brazilië gezien. Maar eerlijk: als je mij vraagt om te kiezen tussen Neymar of Hazard, neem ik altijd onze kapitein. Wat die heeft getoond, was formidabel. Als Neymar 222 miljoen gekost heeft, is deze Hazard er nog een pak meer waard."

"Vooral in de ‘omschakeling’ – in mijn tijd heette dat gewoon een tegenaanval, maar bon – waren we voor rust sterk. Nadien kwam dat er niet meer uit. Maar als je ziet wat Courtois dan uit zijn handschoenen schudt om ons recht te houden: chapeau."

"Eindelijk zijn we niet langer de enige generatie die het tot in de halve finale heeft geschopt op een groot toernooi. Deze jongens verdienen het om minstens op hetzelfde niveau te staan. En ik denk niet dat dit het eindpunt is. We kunnen kampioen worden."

Nico Claesen: "Martínez heeft iedereen verbaasd"

"Schitterend! Martínez heeft iedereen tactisch verbaasd. Het was een echt schaakspel. Ze hebben het zéér goed gedaan. Dit is fantastisch. Zeker de eerste helft hebben we zeer goede tegenaanvallen gedaan die Brazilië pijn hebben gedaan. We hebben een totale wedstrijd gespeeld, hun beste ooit. Je ziet dat iedereen op het scherpst van de snee speelt. En dat begint bij de doelman. Courtois was beresterk, hij is de beste doelman van het WK. Tegen Frankrijk wordt het weer een andere wedstrijd – nu is er de euforie omdat alles perfect verliep. Zij spelen op een andere manier, hopelijk haalt Martínez zijn tactisch schaakbord weer boven. Maar de Rode Duivels zitten in de flow, zoals wij dat hadden in 1986. De Fransen spelen op gevoel en enthousiasme, ze zijn tactisch minder sterk. Als iedereen gefocust blijft, ziet het er goed uit voor de Belgen. Ik verwacht een finale België-Engeland."