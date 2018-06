Wat nu, Lionel? Argentinië balanceert op rand van afgrond na blunder van 'Wilde Willy' en klassegoal van Modric ODBS/MH

21 juni 2018

20u45 174 Argentinië ARG ARG 0 einde 3 KRO KRO Kroatië WK voetbal Argentijns drama in Novgorod. Na de draw tegen IJsland, gingen de ‘Albiceleste’ de boot in tegen Kroatië: 0-3. Opnieuw was Messi nergens en op de koop toe dichtte doelman Caballero zich een nieuw adjectief toe aan zijn bijnaam ‘Willy’. ’t Is nu ‘Wilde Willy’. Even na de pauze voetbalde hij veel te slordig uit en Rebic nam het cadeau op heerlijke wijze in dank aan. Wat nu, Lionel?

Het gezicht van Messi tijdens het Argentijnse volkslied vertelde eigenlijk alles. In plaats van trots de borst vooruit en een blik die vertrouwen uitstraalt, zat Messi te wrijven over het voorhoofd. Doffer kon een blik moeilijk. Wist Messi toen al hoe laat het was? Sampaoli had enkele doorwinterde gaucho’s (Marcos Rojo, Di Maria) geslachtofferd voor vers bloed als Perez, Acuña of Meza, terwijl Higuain of Dybala op de bank bleven. Zogezegd om Messi te faciliteren, maar daar was nooit sprake van. De versleten Mascherano, die stond dan wel plots in de basis ten koste van Biglia. Kroatië was lang de betere ploeg: Perisic dreigde al snel, Mandzukic kopte een goeie kans naast. Alleen toen Lovren de mist in ging, was Argentinië dicht bij een goal. Pérez bestond het nog naast te trappen.

Toen Caballero in de tweede helft zijn kunststukje opvoerde, was het Argentijnse hek van de dam. Sampaoli reageerde met de inbreng van Pavon en dan toch Higuain en Dybala, maar ook zij zijn een schim van de toppers in het Juventus Stadium. Dan zijn de Kroaten een veel hechter team. Dat ze ook nog eens prima kunnen voetballen, toonde Modric. Even voor tijd, bezorgde de strateeg van Real Madrid Kroatie het delirum met een knap afstandsschot. Rakitic mikte eerst nog tegen de deklat, even later was het wel prijs. De Balkanboys met 6 op 6 naar de achtste finale, Argentinië met de billen dicht dinsdag tegen Nigeria. In IJsland maken ze zich nu al op voor een nieuw volksfeest.

Tactische analyse

Moeilijk te zeggen wat de tactiek was achter dit Argentijnse zootje ongeregeld. Messi zoeken, zeker? Alleen gaf 'de Vlo' net als tegen IJsland niet thuis. Lopen deed hij nauwelijks, de bal kwijtspelen na mislukte dribbels wel. Amper één keertje trapt hij op doel. Of wanneer het juk om die grote vlek op zijn palmares uit te wissen, veel te zwaar weegt voor een man alleen. Ook Agüero, sluipschutter bij Man City, kreeg nauwelijks een goeie bal. En dan was er nog Caballero, die op zijn 38ste een WK-debuut om snel te vergeten maakt. Sampaoli staarde voor zich uit, ook in zijn ogen een blik alsof hij het allemaal niet (meer) weet. Dan had zijn collega Zlatko Dalic een veel duidelijker strijdplan. Vanuit een sterk en klassevol blok op het middenveld de wil opleggen. Modric, Rakitic en ook Brozovic regeerden, daarvoor zorgen Perisic en Mandzukic elke match wel voor enkele scherpe uitvallen. Al was het Rebic, spits van nu nog Frankfurt, die de ban brak met een heerlijke volley. Met dank aan 'Wilde Willy'.

De tweets:

Ja ja ja



RT @442oons: Willy Caballero tonight...#ARGCRO pic.twitter.com/AiAsEFiJ59 Raul Lopez(@ PepeBeisbol) link

"Lionel Messi when he sees Willy Caballero and Jorge Sampaoli in the dressing room 😂😭 #WorldCup #ARGCRO pic.twitter.com/lg4lSAblZH" ~ MeTheFixer Afroo~Media 🤔(@ afrooomedia) link

Jorge Sampaoli the Argentine coach has covered much greater distance than Lionel Messi the self proclaimed 'g.o.a.t'.#ARGCRO #WorldCupRussia2018 @OptaJoe Alex Menjo(@ AlexMenjoh) link

Hey Lionel, hoeveel goals tegen vandaag? #ARGCRO #Messi pic.twitter.com/u1B4D1STxf Nils(@ NilsWestenbrink) link

Ondertussen keek Ronaldo ook mee #ARGCRO #ArgKro pic.twitter.com/qoguwjI4ZO Fatima Willems(@ dipsaus19) link

Lionel Messi's shots vs. #ISL: 11



Lionel Messi's shots vs. #CRO: 1



Feast and famine: 0 goals. pic.twitter.com/TxewGfUWav Squawka Football(@ Squawka) link

Don't cry for me Argentina.... The truth is I never loved you.... #ARGCRO pic.twitter.com/DreDrMxCRx Micheal Turyakira(@ turyakiramyk) link

7 & 20 - The two Argentina players with the fewest touches in the first half vs Croatia are Sergio Aguero (7) and Lionel Messi (20). Wasted. #ARG #ARGCRO #WorldCup pic.twitter.com/WcXMFTVrSA OptaJoe(@ OptaJoe) link

De beste foto's:

