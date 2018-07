Wat doet dit pijn! Rode Duivels missen nieuwe afspraak met de geschiedenis en spelen zaterdag om derde plaats ODBS/TLB/XC/MDB

10 juli 2018

21u52 82 Frankrijk FRA FRA 1 einde 0 BEL BEL België WK voetbal Neen, we spelen zondag geen WK-finale. Een bijzonder sluw Frankrijk doorprikt onze droom. Want wat waren we er dicht bij. Een kopbalgoal van Umtiti zorgde voor het harde verdict: 1-0. Weg gouden roes, terug naar de harde realiteit: die leert dat we niet zondag in Moskou spelen, maar zaterdag om 16u de kleine finale opnieuw in Sint-Petersburg. Merde.

Breaking News: niet elke tactische beslissing die Roberto Martínez in Rusland neemt, verandert in goud. Dembélé kwam in de basis ter vervanging van de geschorste Meunier, waardoor Chadli naar de rechtse flank verhuisde en Eden -in balbezit- op links zijn ding mocht doen. Dat was lang best veel, hoor. Onze Usain Bolt, mét bal aan de voet. Haast al het gevaar kwam via onze nummer tien. Gesel voor Pavard. Een statement van Eden, op de dag dat Cristiano Ronaldo Real Madrid uitwuifde voor Juventus. Eén keer was onze kapitein er héél dicht bij: via het hoofd van Varane ging zijn schot net over de deklat. In de daaruit resulterende hoekschop, leek Alderweireld in de draai te gaan scoren. De dekselse Lloris zat er nog tussen met een geweldige reflex. Maar geleidelijk kwam een zoals verwacht erg defensief Frankrijk er steeds beter uit. Chadli had het lastig op rechts, Dembélé -hoe graag we het ook anders hadden gezien- viel vooral op met balverlies. Zo kon Mbappé al te makkelijk Pavard bedienen, die een gouden kans had. Courtois pakte uit met een geweldige redding met de voet.

Na de pauze krikten ‘les Bleus’ dat niveau nog wat op. Perfect in de organisatie en steeds gevaarlijker in hun uitbraken. Linke soep voor onze Duivels. Bovendien begon Mbappé steeds meer flarden van zijn onwaarschijnlijke talent te tonen. Al was het een stilstaande fase die België nekte: Fellaini verloor bij een hoekschop het kopduel aan de eerste paal van Umtiti: 1-0. Een duivels rampscenario. Meer dan dikwijls dodelijk, in zo’n toppartij tussen twee sterke ploegen die elkaar waard zijn op achterstand komen. Vraag dat maar aan Brazilië. Toen Mbappé aan het toveren ging en in een geweldige Franse actie een hakbal etaleerde, pakte Dembélé uit met zijn beste actie door Giroud nog af te blokken. Martínez moest reageren: Dembélé eruit voor Mertens. Die bewees meteen zijn waarde, met nu wel goeie flankvoorzetten vanop rechts. Fellaini mikte een kopbal nipt naast. Maar Umtiti en zeker Varane heersten in het luchtruim. Ook de Uruguayaanse ref Cunha weigerde elke vorm van medewerking toen hij niet eens floot voor een duidelijke fout op Hazard net buiten de zestien. Witsel dan maar met een bom, maar weer Lloris. ’t Mocht niet zijn, vanavond. Uiteindelijk zakte Hazard ook te diep weg, was De Bruyne zeker geen top en werd Lukaku -in de Franse tang- te weinig gevonden.

De lichting van ’86 niet overtroffen. Bijzonder sneu, vooral omdat dit Frankrijk zeker niet de betere ploeg was. Wel de efficiëntere en meest gelukkige. Weg gouden droom. Wat zag die er nochtans mooi uit, na geweldige zeges tegen Japan en Brazilië die het land deed dansen van geluk, zingen uit pure vreugde en glimmen van trots. Wat na vanavond rest, is een grote kater. Weg onze kans op de opperste voetbalglorie. Toch bedankt voor zo'n geweldige maand, Jongens. Afspraak op het EK over twee jaar, toch?

