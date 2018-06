Wat de Rode Duivels tijdens hun vrije dag deden: golfen, basketten, fietsen... en een tactische videosessie NP/PJC/SK

21 juni 2018

07u43 1 WK voetbal De Adidas Telstar 18 bleef bewust onaangeroerd. Hazard en co. vulden hun vrije dag met fietsen, basketten, golfen en... een tactische videosessie van de match tegen Panama. "Zowel voor ons lichaam als onze geest deed het deugd."

"Hoezo, een dag vrij? Ik zit hier een interview te geven. Da's werken, hé." Eden Hazard proestte het uit - grappig zijn, moet je hem al lang niet meer leren. "Nee, serieus, het deed deugd voor mijn benen, wat rust. Wat ik gedaan heb? Niets. (lacht) Dat kan ook eens leuk zijn. Niet dat ik de hele dag op mijn kamer ben gebleven en op mijn telefoon heb zitten tokkelen, hé. We hebben wat gekaart. Anderen zijn naar de fitness getrokken - hun lichaam heeft dat nodig."

Lage basketring

Terwijl Hazard lekker lui was, trokken Dembélé - die ook ging fietsen -, Alderweireld, Mertens, Vertonghen en De Bruyne in de voormiddag naar het basketveld op het uitgestrekte domein van de 'Moscow Country Club'. "Zonder de doelmannen. Die mochten niet meedoen", grijnsde Dembélé. "Nu, de basket-ring hing toch te laag. We konden bijna allemaal 'dunken'. Op Dries na dan. (lacht) Hij kan wel goed basketten."

Great news, just found out my @nyknicks are coming back to London #NBALondon on 17/01/19! @nyknicks vs. @WashWizards https://londongame.nba.com Een foto die is geplaatst door null (@hazardeden_10) op 20 jun 2018 om 18:39 CEST

Courtois, Mignolet en Casteels kozen op hun beurt voor de golfclubs.

"Deze rustdag was geen must", aldus Hazard. "Maar het deed zowel voor ons lichaam als onze geest deugd. We hadden niet gedacht dat Panama zo gecompliceerd zou zijn - het was zwaar, fysiek en mentaal. Het blijft natuurlijk een WK-match. En wie maandag niet speelde, heeft dinsdag zwaar getraind. Zij waren ook moe."

De beslissing van Martínez om de training van gisteren dan ook te schrappen, viel goed bij de spelersgroep. Niet het minst omdat ze allemaal uit een lang en vermoeiend seizoen komen. "De coach kent de impact van de Premier League", aldus Hazard. "Wij hebben geen winterstop in Engeland en doorheen het seizoen zijn er ook weinig momenten om te kunnen rusten. Vandaar dat zo'n vrije dag bij nationale ploeg welgekomen is - in maart gunde de coach ons ook al zoiets."

Eenzelfde gevoel bij Dembélé. "Je moet jezelf niet elke dag afmatten. We hebben de afgelopen weken zwaar getraind, net als dinsdag. Dan doet zo'n dag als deze goed. Bij je club krijg je na een wedstrijd ook eens vrij. De trainer gaf aan dat we mochten doen wat we wilden. Hij wou alleen dat we ons lichaam toch een beetje in beweging hielden." Naast Hazard gaf ook Carrasco toe "niet veel gedaan" te hebben. Voor de flankaanvaller kwam het vooral "mentaal" van pas om eens even niet met de bal bezig te zijn.

Wat kan beter?

Nu, wat de Duivels gisteren ook deden, er was naast verzorging wél een meeting gepland. Martínez onderwierp zijn spelersgroep aan een tactische videoanalyse van de openingsmatch tegen Panama. Iets wat de bondscoach eerder ook al deed na de oefeninterlands. Hij wil dat zijn selectie leert uit wat beter moet. En perfectioneert wat oké was. De Adidas Telstar 18 mag dan uit het zicht gebleven zijn, een dag zónder over voetbal te praten kan natuurlijk niet op een WK.