Wanneer de scheidsrechter een bonkige IJslander dan toch weet te vellen Redactie

16 juni 2018

16u14 0

Wie het woord 'IJslander' uitspreekt, denkt meteen aan een bonkige en struise verschijning. Dat is zeker het geval bij Aron Gunnarsson. Makkelijk is het dus zeker niet om de 29-jarige speler van Cardiff City te vellen al kreeg de scheidsrechter in de partij tussen Argentinië en IJsland op het WK dat wel voor mekaar. Uiteraard gebeurde het onvrijwillig, maar wanneer de Poolse ref Szymon Marciniak achteruit liep, tikte hij ook de voet van Gunnarsson aan waarna die tegen de grond ging. Gelukkig zonder erg voor de IJslander, maar het leverde wel onderstaande opvallende beelden op.

I didn't know Sergio Ramos was the ref? #ARGISL #WorldCup pic.twitter.com/1DVWdl3r7G Robel Berhane(@ RobelFC88) link