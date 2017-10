Wales heeft genoeg aan één doelpunt in Georgië en doet uitstekende zaak 20u07

Bron: ANP 0 Photo News Tom Lawrence (l) scoorde de enige goal van de match in Georgië WK voetbal Wales heeft vanavond prima zaken gedaan in groep D van de WK kwalificatie. In Georgië werd met 0-1 gewonnen door een doelpunt van Tom Lawrence in de 49ste minuut.

Door de overwinning verstevigt Wales de tweede plek in de groep. Als maandag thuis wordt gewonnen van Ierland is de ploeg van bondscoach Chris Coleman verzekerd van deelname aan de play-offs.



Directe plaatsing voor het WK komende zomer in Rusland zit er ook nog in, maar dan moet Servië het de komende twee wedstrijden laten liggen. Als Servië vanavond (20.45 uur) wint in Oostenrijk zijn zij namelijk zeker van groepswinst.

EPA

Photo News