WAG van ploegmaat Lukaku en Fellaini zet WK-voorbereiding van Argentinië op stelten met vreemde verklaring: "Leugens, leugens, leugens"

24 mei 2018

17u57

Bron: tm.com.ar 0 WK voetbal Gisteren raakte bekend dat de Fransman Adrien Rabiot bedankte voor een plaatsje op de WK-reservelijst van 'Les Bleus' en vandaag zijn het de Argentijnen die hun voorbereiding verstoord zien. Volgens de Argentijnse voetbalbond is eerste doelman Sergio Romero (31) definitief out voor het WK, maar daar denkt zijn partner Eliana Guercio toch anders over.

Gisteren verspreidde de Argentijnse voetbalbond het nieuws dat Sergio Romero, de reservedoelman van Manchester United, door een blessure verstek moet laten voor de wereldbeker in Rusland. De ploegmaat van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini zou volgens het officiële persbericht dinsdag op training in Buenos Aires een blessure opgelopen hebben aan de rechterknie. De ex-doelman van onder meer AZ en Sampdoria werd van de 23-koppige lijst gehaald, maar volgens zijn WAG Eliana Guercio is daar geen enkele reden voor.

"Sergio heeft geen breuken opgelopen. Hij moet een kleine ingreep ondergaan om wat loszittend kraakbeen te verwijderen. That's it", aldus Guercio in de tv-show 'Los Angeles De La Manana'. "De dokters hebben hem gezegd dat hij het WK perfect zou kunnen halen. Sergio zou in het slechtste geval drie weken moeten rusten. En de werklust van mijn man kennende, zou hij zeker klaar kunnen raken voor de eerste groepsmatch."

"Er zijn simpelweg heel wat mensen die Sergio niet in de nationale ploeg willen. De Argentijnse bond meldde dat hij een breuk heeft opgelopen, gewoon om de keuze om hem thuis laten te kunnen rechtvaardigen. Ik weet niet of de mensen die het nieuws verspreid hebben slecht geïnformeerd zijn, of dat ze het gewoon niet erg begrepen hebben op mijn partner. Maar wat ik gehoord heb zijn leugens, leugens, leugens."

