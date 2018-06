Waarom Sergio Ramos niet verrast is door Spaanse commotie, maar toch zijn slag niet thuishaalde Hans Op de Beeck

13 juni 2018

15u13

Bron: Marca 1 WK voetbal 'La Roja' heeft er ongetwijfeld één van de meest hectische dagen uit haar geschiedenis opzitten. Exit Julen Lopetegui, nadat de bondscoach een dag eerder aangekondigd werd als de verrassende nieuwe trainer van Real Madrid. Een donderslag bij heldere hemel - al was dat niet voor iedereen het geval, zo blijkt. Een achtergrondverhaal.

Flashback naar dertien dagen geleden: nog geen week nadat hij met Real Madrid de Champions League opnieuw heeft gewonnen, houdt Zinedine Zidane het voor bekeken als trainer van 'Los Merengues'. Enerzijds was 'Zizou' de striemende kritiek aan zijn adres van nauwelijks enkele maanden eerder, ook binnen de club, niet vergeten. Anderzijds was hij het beu geen al te luide stem te hebben in het transferbeleid van Real. Ondanks dat hij drie opeenvolgende kampioenenbals op koninklijke naam schreef, was zelfs dat niet voldoende voor veel volmachten. Zo werd er gefluisterd dat Pérez hem Hazard -Zizou is liefhebber- niet zou schenken maar wel De Gea, een transfer die Zidane op zijn beurt dan niet meteen nodig achtte. Algemeen directeur Jose Angel Sanchez ging meteen op zoek naar een vervanger, maar ving bot bij bij Mauricio Pochettino. Nog voor geen 100 miljoen euro, moet Spurs-voorzitter Daniel Levy gezegd hebben. De Argentijnse topcoach had net onder lucratieve voorwaarden verlengd in het noorden van Londen. Ook andere grote namen genre Löw, Klopp of Allegri hadden weinig zin in een Madrileens avontuur. Liever de huidige bond/club verder naar eigen hand kneden, dan te dansen naar de pijpen van Pérez, bij wie het woordje 'paciencia' (geduld) niet meteen in het woordenboek staat.

En zo gebeurde het dat Real uitkwam bij Julen Lopetegui. Enigszins verrassend, maar dan ook weer niet: de 51-jarige ex-doelman had Spanje met oude gezichten een nieuwe dynamiek bezorgd. In die mate dat 'La Roja' zelfs terug oprecht tot een der WK-favorieten gerekend werd. Bekende gezichten die de drive moeten vinden er ook wekelijks te staan tegen de Eibars en de Levante's in La Liga, om zo Real terug de Spaanse landstitel te bezorgen: dat was nu net het profiel van de nieuwe Real-trainer. En, belangrijk: Lopetegui was meteen geïnteresseerd toen Sanchez zijn agent Carlos Bucero contacteerde. De onderhandelingen liepen voorspoedig en ook bondsvoorzitter Luis Rubiales kon weinig inbrengen, zolang de afkoopsom van twee miljoen euro in het onlangs verlengde contract van Lopetegui werd betaald. Een voorakkoord werd afgesloten. Alleen was het niet de bedoeling dat vóór maar wel ná het Spaanse WK te communiceren.

Terug naar Florentino Pérez, die zijn kapitein Sergio Ramos ruim op tijd gepolst had wat hij vond van Lopetegui als nieuwe coach van Real. En of Lopetegui wel zou passen bij de stijl van het huis in Bernabeu. Ook Ramos gaf zijn fiat en nog voor de kapitein van Real vorige week op het Spaanse vliegtuig naar Krasnodar zat, wist hij dat Lopetegui de nieuwe 'entrenador' van de Koninklijke zou worden. Wat hij natuurlijk ook meedeelde aan het Real-kliekje der collega-internationals Dani Carvajal, Lucas Vazquez, Marco Asensio, Isco, Nacho Fernandez en Jesus Vallejo. U kan ongetwijfeld al iets voorstellen rond de geruchtenmolen die maalde in en rond het Spaanse kamp. Onzekerheid die Lopetegui zelf wou wegnemen, hoe onhandig de timing dan wel mocht zijn.

Waarna Real Madrid gisteren om tien voor vijf iedereen in snelheid nam en de komst van Lopetegui bekendmaakte. Pas een uur later zou de Spaanse bond zijn vertrek bevestigen, met de melding dat er woensdagmorgen op een persconferentie meer uitleg verschaft wordt. Rond half zes had Lopetegui zelf zijn beslissing aan de spelersgroep bekendgemaakt. Een storm van verbazing volgde, op de jongens van Real Madrid na natuurlijk. Lopetegui lichtte zijn beslissing natuurlijk diplomatisch toe, maar de schade was dan al aangericht. 72 uur voor de Iberische derby tegen Portugal, ging het alleen nog maar over de bondscoach. Of hij nog wel de juiste man op de juiste plaats was. En wie er dan wel zou moeten overpakken. In plaats van zich te concentreren op Ronaldo en co. Tot grote ergernis van de Spaanse bond en zijn sportief directeur Fernando Hierro, die gisteravond een meer dan geanimeerd gesprek met Lopetegui had.

De uitkomst van vandaag is bekend. Rubiales en de Spaanse bond beslisten niet met zich te laten sollen en zeiden hun gewezen beloftecoach wegens een gebrek aan loyauteit de wacht. Een statement van de Spaanse bond, dat zo wil tonen dat zij belangrijker zijn dan hun topclubs. Zelfs als die Real Madrid of FC Barcelona heten. Want Sergio Ramos, die was bij de bondstop wel degelijk gaan pleiten opdat Lopetegui ook nog het WK zou mogen afwerken. Niets van. Waarop Fernando Hierro, nota bene een legende in Bernabeu, zijn verantwoordelijkheid pakt om Spanje alvast op dit WK te leiden. Het valt af te wachten hoe de spelersgroep hier sportief op gaat reageren. En of dit opnieuw tot onderlinge rivaliteit zal leiden tussen, we noemen maar twee spelers (sic), Ramos en Piqué. Die eerste stuurde alvast een tweet de wereld in met de oproep de rangen te sluiten. Antwoord vrijdagavond om 20u in Portugal - Spanje. Nu al dé match van de poulefase op dit WK.

Somos la Selección, representamos un escudo, unos colores, una aficion, un país. La responsabilidad y el compromiso son con vosotros y por vosotros. Ayer, hoy y mañana, juntos: #VamosEspaña pic.twitter.com/rzy5D5lF8F Sergio Ramos(@ SergioRamos) link