Waarom Rafael Marquez van de FIFA op dit WK nooit 'Man van de Match' mag worden Peter Luysterborg

19 juni 2018

13u50

Bron: New York Times 0 WK voetbal Rafael 'Rafa' Marquez bereikte vorige zondag een mijlpaal. De Mexicaanse veteraan viel in tegen Duitsland en werd zo de derde speler in de geschiedenis die op vijf WK-eindrondes actief was. Maar bij de FIFA stonden ze na dit heuglijke feit allerminst klaar met toeters en bellen.

Marquez staat namelijk op een zwarte lijst bij grote sponsoren van de Wereldvoetbalbond. Volgens Amerikaanse overheidsdiensten zou de 39-jarige verdediger banden hebben met een drugskartel in Mexico en als stroman fungeren van een beruchte drugsbaas. Not done voor enkele grote geldschieters van de FIFA. Ondermeer biermerk Budweiser, dat de trofee van 'Man of the Match' sponsort, is er als de dood voor om met Marquez geassocieerd te worden. Gevolg: Budweiser dwong af dat Marquez tijdens het WK geen enkele kans maakt op de trofee.

De vermeende strapatsen van Marquez met de Mexicaanse drugsscène hebben nog meer gevolgen op dit WK. Tv-zenders kregen de stille wenk om Marquez na afloop van de wedstrijd niét te interviewen. Interviews met de spelers gebeuren immers voor een plastic bord, met daarop de namen van alle FIFA-sponsoren. Daarbij vier Amerikaanse giganten: Visa, Coca-Cola, McDonald’s en... Budweiser. Consternatie alom, tot de FIFA zijn staart weer introk. Met Marquez mag gesproken worden, maar wél in een 'sponsorvrije' omgeving.

Ander staaltje van hoe Marquez als een paria wordt behandeld: als de Mexicaan op een persconfentie verschijnt die door de FIFA wordt georganiseerd, mag de moderator geen Amerikaan zijn.

Vliegtuig

Marquez mag ook de Verenigde Staten niet in. Daardoor miste hij een oefeninterland van Mexico tegen Wales in de Rose Bowl in Pasadena (Californië). Een vliegtuig nemen van een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij is eveneens uitgesloten, zodat de Mexicaanse staf goed moest uitkijken hoe ze Marquez ter bestemming kreeg in Rusland. En zo is er nog een hele poespas aan restricties. Onze verdorven geest kan het echt niet laten: dat Marquez tegen Zuid-Korea, de volgende groepswedstrijd van Mexico, in minuut 94 de winnende treffer scoort!