Waarom de Rode Duivels voorlopig best géén groepswinnaar worden

17 juni 2018

21u28 0 WK voetbal De Rode Duivels treffen Brazilië of Duitsland in de kwartfinale. Althans, daar werd vooraf van uitgegaan. Wel, dat is misschien niet het geval. In dit scenario treffen de troepen van Roberto Martínez geen topland tot de halve finale.

Duitsland ging vandaag verrassend ten onder tegen Mexico. Een reële kans dat de Mexicanen dus vóór de Mannschaft in hun groep eindigen. En zeker aangezien Ochoa en co nog twee relatief makkelijke ploegen treffen: Zweden en Zuid-Korea. Vier op zes volstaat voor groepswinst. Moet lukken.

Als Duitsland dus tweede in groep F wordt, en Brazilië zoals verwacht groep E wint, moeten beide WK-favorieten het reeds in de achtste finales tegen elkaar opnemen. De winnaar van dat duel kruist in de kwartfinale de degens met de winnaar van de groep van de Rode Duivels, of de tweede van groep H. Duidelijker: áls België zijn groep wint, spelen zij een eventuele kwartfinale tegen de winnaar van Brazilië-Duitsland.

Een tweede plaats in groep G lijkt dus heel wat aantrekkelijker voor de Belgen. De Rode Duivels moeten in dat geval wél tegen de winnaar van poule H, maar in de kwartfinale zou dan Mexico of Zwitserland de zwaarste tegenstander zijn. Geen toplanden. Nadien wacht op papier Spanje in de halve finale.