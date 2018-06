Waar eindigt dit? Wervelende Duivels zien Lukaku en Hazard twee keer scoren en mogen ticket boeken voor achtste finale ODBS/GVS/TLB

23 juni 2018

15u39 959 België BEL BEL 5 einde 2 TUN TUN Tunesië WK voetbal Bedankt Tunesië, om deze Duivels met open vizier te bestrijden. Het resultaat was een Belgisch feestje van jewelste in Moskou. 2-0 na zestien minuten, 3-1 bij de pauze, finaal 5-2. Een evenaring van de grootste Belgische WK-zege ooit. Lukaku en Hazard namen elk twee goals voor hun rekening in een Duivelse referentiematch en ook Batshuayi pikte nog een goaltje mee. Nu al zitten we zo goed als zeker in de achtste finale. Waar gaat dit eindigen?

Eden Hazard, in een Instagram-post voor de match. "Jullie mogen je sporen nalaten, ik zal dat ook doen met de mijne." Een wel heel treffende post van de marketingboys van zijn sponsor Nike. De Tunesiërs probeerden Hazard wel neer te halen, maar met alleen een penalty tot gevolg. Eden zette zelf knap om. Het Belgische openingskwartier had álles. Geregeld ééntijdsvoetbal zorgde voor een hoog tempo. Van alle kanten kwam het Belgisch gevaar. Met dank aan de Tunesiërs die dachten de Duivels al voetballend aan te kunnen. Een naïeve gedachte. Mertens snoepte af en bediende Lukaku: 2-0. Op dit WK is niet Will Grigg, maar 'Big Rom' on fire.

😉 @nikefootball Believe. #justdoit Een foto die is geplaatst door null (@hazardeden_10) op 22 jun 2018 om 10:19 CEST

Plots vielen alle stukjes in elkaar - Belgisch totaalvoetbal. Offensief dan toch. Want op de eerste de beste bal voor de kooi van Courtois, was het prijs voor Tunesië. Net Buffalo Dylan Bronn kopte binnen. Ach, we moeten in Rusland toch ook nog iets hebben om ons zorgen over te maken, nietwaar?

Voor Bronn werd de hemel de hel toen hij door de knie zakte. Wat later viel er nog een Tunesische verdediger uit. Het maakte de ruimtes er nog wat groter op. De Bruyne en Lukaku lieten eerst nog na te scoren, maar deze Romelu moet je dezer dagen echt niet veel geven. Op slag van rusten was het weer prijs, ditmaal op aangeven van Meunier. Met vier goals mede-topschutter met Ronaldo op dit WK, zijn veertigste doelpunt als Duivel.

Toen Hazard snel na de pauze ook nog eens toverde op assist van Alderweireld, konden de boeken helemaal dicht: 4-1. Lukaku en Hazard gingen naar de kant -opdracht meer dan volbracht- voor respectievelijk Fellaini en Batshuayi. Die laatste miste zowaar drie opgelegde kansen, maar 8-1-cijfers verdienden deze sympathieke Tunesiërs niet. Toen Batshuayi op assist van die andere invaller, youngster Youri Tielemans zowaar, bij zijn vierde kans dan toch raak trof, kregen ze dus ook nog een goaltje. 5-2 volstond al om de hele wereld te laten weten dat België -in tegenstelling tot menig andere favoriet- er nu al wél helemaal staat.