Vrijdag moeten de Rode Duivels tegen koning Neymar: "Ik voel me steeds beter" Kristof Terreur

03 juli 2018

07u57 0 WK voetbal Kijk hier, kijk hier. Zo stevig heeft Neymar zijn maats onder de knoet dat een assist van zijn voet eerder wordt gevierd dan de doelpuntenmaker. Duidelijker kan het niet. Alles bij Brazilië draait om zijn aandachtsgeile ster, stilaan helemaal onder stoom. Mexico streepte Neymar met een vlotte trek af. Duivels, wees op uw hoede.

Met uitgestreken gezicht vertelde hij. Aan het eind van een persconferentie van twee vragen lang als Budweiser Man van de Match wilde Neymar nog een speciale vermelding de wereld insturen: "Ik ben erg happy. Niet enkel met mijn individuele prestatie, maar speciaal voor het team. Ik feliciteer hen voor alle inspanningen." Vraag is of hij dat voorgekauwde zinnetje echt meende. Het supertalent is van in zijn jeugd immers zo omringd, zo omhoog gepraat en zo verwend dat hij het gewoon is dat alles om hem draait. Een nulmeridiaanattitude waar hij zich niet eens voor schaamt. Bij het tweede doelpunt, na een ren en puntertje van Neymar, vierden de Brazilianen de assist van zijn superster eerder dan de inlegger van Bobby Firmino. Verschil moet er zijn. Zou Neymar het type zijn dat bij een collectieve fotoshoot met de Goddelijke Kanaries de tweeëntwintig spots subtiel op zijn voorhoofd plaatst? Blinken doet hij toch oh zo graag.

