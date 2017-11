Voor het eerst sinds 1958 groot tornooi zonder Italië? Uitschakeling wenkt na pijnlijke nederlaag in Zweden Manu Henry

22u40

Bron: Belga 0 AFP WK voetbal Krijgen we voor het eerst in zestig jaar een groot tornooi zonder Italië? Na vanavond is het allesbehalve een ondenkbaar scenario. La Squadra verslikte zich in Stockholm tegen Zweden: 1-0. Maandag moeten de troepen van coach Giampiero Ventura vol aan de bak om een debacle te vermijden.

Van 1958 is het geleden dat Italië nog eens een groot tornooi miste. Frappant: uitgerekend Zweden, opponent van dienst, bereikte toen de finale. Een eventuele uitschakeling van de Italianen zou voor Gianluigi Buffon tevens een einde in mineur betekenen als Italiaans international. En de kans dat het ook zover komt, is reëel.

Zweden belette Italië het voetballen met hoge pressing in de beginfase, toch kwam de eerste flinke waarschuwing van de bezoekers. Belotti, die in de aanval de steun kreeg van Immobile, knikte maar rakelings naast. De Friends Arena in Stockholm slaakte al na zes minuten een zucht van verlichting. Maar meer dan dat hadden de manschappen van Giampiero Ventura niet te bieden in het eerste bedrijf. Zweden profileerde zich tot best voetballende ploeg met draaischijf Emil Forsberg als uitblinker. Grote kansen bleven evenwel uit. Rusten geblazen met een brilscore en dat zonder ook maar één bal tussen de palen.

REUTERS Wordt het een afscheid in mineur voor Gianluigi Buffon?

Lucky goal, gele muur

Onder toeziend oog van Zlatan Ibrahimovic en José Mourinho kwam Italië het gretigst uit de kleedkamer, maar het waren de Zweden die op het uur de ban braken. Zij het met een gelukje. Invaller Jakob Johansson, op dat moment amper vier minuten op het veld, bracht de Friends Arena in extase met een afgeweken schot: 1-0.

De bezoekers wisten wat gedaan en trokken gaandeweg meer en meer de kaart van de aanval. De voetbalgoden waren Italië dan ook nog eens niet gunstig gezind. Een harde knal van Darmian spatte uiteen op de paal. Pech voor de vleugelverdediger van Manchester United. Zweden plooide zowat de hele tweede helft massaal terug, maar hield achterin de zaakjes goed gesloten. Het bleef bij die ene goal. De return in Italië belooft alvast spannend te worden.

AFP

AFP

REUTERS

Senegal voor het eerst sinds 2002 naar WK

Senegal heeft zich vandaag met een zege in en tegen Zuid-Afrika als derde Afrikaanse land geplaatst voor het WK voetbal 2018 in Rusland. In Polokwane werd het 0-2. De wedstrijd werd herspeeld, nadat ze vorig jaar met 2-1 door Zuid-Afrika was gewonnen. Scheidsrechter Joseph Lamptey maakte zich toen schuldig aan matchfixing en werd voor het leven geschorst.

Na vijf van de zes wedstrijden in groep D is Senegal nog altijd ongeslagen. Ex-Anderlechtverdediger Cheikhou Kouyaté stond in de basis tegen Zuid-Afrika, Moussa Wague van Eupen zat op de bank. Kara Mbodj was geschorst. Diafra Sakho opende al na 12 minuten de score, en nog voor de rust verdubbelden de Zuid-Afrikanen die score door een wel héél ongelukkige owngoal (zie video onderaan) van Thamsanga Mkhize (38.). Andile Jali van Oostende mocht invallen (63.).

Senegal heeft nu elf op vijftien, en de voorsprong op Burkina Faso en Kaapverdië valt niet meer uit handen te geven. Bij hun enige vorige wereldbeker, in 2002, schopten de Senegalezen het tot in de kwartfinales, nadat ze in de openingswedstrijd titelverdediger Frankrijk met 1-0 versloegen. Eerder plaatsten Egypte en Nigeria zich al voor Rusland namens Afrika. Senegal is het 24e land dat zich kwalificeert.

The 2nd #Senegal 🇸🇳 goal was a very unfortunate own goal by #SouthAfrica 🇿🇦. Itumeleng Khune made the save but it bounced off Thamsanqa Mkhize's head and went in! #RSASEN #WCQ #AutoGolazo pic.twitter.com/Aowfyp8gTP Jason Foster(@ JogaBonitoUSA) link

Aliou Cisse is leading Senegal to the World Cup for the first time since captaining them to a quarter final place in 2002.



Superb.#3Sports pic.twitter.com/zXolKTDJ4I Michael Oti Adjei(@ OtiAdjei) link

AFP