Voor eer, vaderland én Buffon Italië kan voor het eerst sinds 1958 WK missen Wouter Devynck

18u09 1 Photo News WK voetbal Voetbalminnend Italië houdt het hart vast. Niet alleen dreigt La Squadra Azzurra voor het eerst sinds 1958 een WK te missen, het afscheid van icoon Gianluigi Buffon als international dreigt er ook één in absoluut mineur te worden.

Slechts één land was er vaker bij op een WK dan Italië: recordhouder Brazilië met 20 deelnames op 20. Samen met Duitsland volgen de Italianen op een tweede plaats met 18. Enkel in 1958 overleefde het de voorrondes niet. Aan het eerste WK in 1930 verkoos het niet deel te nemen. Alleen zijn Brazilië en Duitsland nu ook al zeker van het WK in Rusland. Italië is dat helemaal niet. Na het 1-0-verlies in Zweden staan de zenuwen strak gespannen. Na 14 opeenvolgende kwalificaties alsook vier wereldtitels, twee vicewereldtitels en een derde plaats zou een uitschakeling keihard aankomen. In de eerste plaats bij Gigi Buffon. De doelman wordt in januari 40 jaar en kondigde vorige maand aan dat dit zijn laatste seizoen wordt. "Eén of twee seizoenen extra zouden mijn palmares niet veel veranderen. Ik heb bereikt wat ik wil bereiken."

En toch. Op een exit zonder een zesde (!) WK had de ouderdomsdeken niet gerekend. Een icoon als Buffon hoort op een WK afscheid te nemen, was de voorbije dagen een veelgehoorde redenering. Dan zullen zijn ploegmaats toch scherper voor de dag moeten komen. De Italiaanse pers was vernietigend.

Photo News

Agressieve Zweden

Tuttosport had het over 'Geen excuses meer' en 'Een historische vernedering vermijden'. Voor eer en vaderland dus. De Italianen zijn alleszins op wraak belust. Dat heeft alles met de agressieve speelstijl van Zweden te maken. Al na acht seconden bezorgde Toivonen Bonucci een bloedlip. Hij en zijn spitsbroer Berg gingen er ook de rest van de match opvallend hard in. "Zweden heeft er gewoon een knokpartij van gemaakt', klonk het bij Bonucci. Bondscoach Giampiero Ventura: "Ik hoop dat de scheidsrechter van maandag niet toelaat wat deze scheidsrechter vandaag allemaal toeliet." Los daarvan zat het Italië ook niet mee. Darmian knalde op de paal en tot overmaat van ramp mist Verratti de terugmatch door een gele kaart.

Met de 1-0-zege op zak ruikt Zweden het WK en is het zinnens hetzelfde strijdplan toe te passen. "Ik wist dat het hier een oorlog zou worden", aldus Berg. "Het was veel arm- en ellebogenwerk, incasseren en uitdelen, over en weer. Maar dat zal maandag niet anders zijn." Opnieuw een knokpartij dus. De uitslag daarvan zal bepalen of de eer - die van het vaderland én Buffon - gered worden.