Voor de eerste keer ooit: Japan dankzij fair play-klassement in draak van een match naar de achtste finales

27 juni 2018

17u52 0 Japan JAP JAP 0 einde 1 POL POL Polen WK voetbal De strijd in groep H is beslecht, mét het fair play-klassement voor de eerste keer in de geschiedenis van een WK als scherprechter. Japan ging met 0-1 onderuit tegen het reeds uitgeschakelde Polen worden immers de Aziaten en niet Senegal tweede in de poule. Maar misschien nog belangrijker: w ordt het ideale pad straks bewandeld kijkt België in de achtste finales Colombia in de ogen. Kronen onze Rode Duivels zich tegen wil en dank tóch tot groepswinnaar is Japan de volgende horde. De strijd in groep H is beslecht, mét het fair play-klassement voor de eerste keer in de geschiedenis van een WK als scherprechter. Japan ging met 0-1 onderuit tegen het reeds uitgeschakelde Polen maar kreeg hulp van Colombia om zich te verzekeren van een plek bij de laatste zestien . Op basis van het aantal gele kaartenordt het ideale pad straks bewandeld kijkt België in de achtste finales Colombia in de ogen. Kronen onze Rode Duivels zich tegen wil en dank tóch tot groepswinnaar is Japan de volgende horde.

Een vertimmerd elftal of niet, de Russische lucht blijft de Japanners goed doen – al was het vandaag maar voor even én met een flinke portie geluk. Nadat de Aziaten de eerste twee matchen met leuke tekeningen vriend en vijand verbaasden, schoten ze ook nu het best uit de startblokken. Okazaki knikte naast, Muto en Saka troffen Fabianski op hun weg. Toch was het grootste wapenfeit uit de eerste helft voor de club wiens valiezen reeds gemaakt zijn. Kawashima – jawel, de man onder vuur – ranselde een kopbal van Grosicki uit zijn kooi. Voorts een zwak eerste bedrijf, het publiek mopperde er terecht op los.

De tweede helft beter? Was het maar waar. Een prima counter van de Wit-Roden en talloze Japanse dribbels zonder enig doelgevaar. Dát kregen de toeschouwers in de Volgograd Arena lange tijd op hun bord. Een stilstaande fase dan maar? Kurzawa vond op het uur Bednarek aan de tweede paal, de ex-Standard-keeper had op de harde kopbal geen verhaal. Lewandowski miste even nadien de 0-2.

Maar toch moest Japan niet vroegtijdig naar huis. Mina kopte een kwartier voor tijd Colombia op voorsprong en dat maakte een wereld van verschil. Senegal en Japan allebei op vier punten, voor het eerst in de geschiedenis - het systeem is pas sinds dit jaar in voege - moest het fair play-klassement soelaas brengen. De Afrikanen klokken af op zes gele kaarten, Japan heeft er maar vier. Door het oog van de naald dus, en het kan straks bij Engeland-België ook belangrijk zijn.

Tactische analyse

Hoewel ‘The Samurai Blue’ nog niet zeker was van een plek in de achtste finales, liet bondscoach Akira Nishino toch enkele basispionnen rusten. Geen Inui, geen Osako, geen Kagawa en geen Honda. De oefenmeester stuurde zijn veredeld b-elftal met een duidelijke boodschap de grasmat op: geen te gekke dingen, wel het o zo bijzondere puntje veilig stellen. Hoog spel en dus ook een serieuze misrekening. Op het uur mochten de blauwhemden vol aan de bak – sterspeler Inui moest de meubelen zien te redden. Veel zoden bracht dat niet aan de dijk, Colombia ging 820 kilometer verder dan maar een handje helpen.

Man van de Match: Jan Bednarek

De Polen beleefden 240 minuten lang geen greintje plezier aan dit WK, maar Jan Bednarek was de man die de 'Witte Adelaars' dan toch nog enige feestvreugde bezorgde. Op het uur knikte hij in een belabberde pot staalhard binnen en in de eigen zestien riep hij meermaals de snelle Japanse beentjes een halt toe.

Beste tweets

Mecz na najwyższym poziomie. Muli jak przy spadku ciśnienia. #JAPPOL pic.twitter.com/oC2OVi9eI6 Rafał Potocki(@ potockiofficial) link

Los Simpson predijeron los últimos minutos de Japon-Polonia y el pase de los nipones a octavos por Fair Play...#JAPPOL#JPNPOL #Japon#Polonia pic.twitter.com/crfEUTEjyZ Ken Raynous(@ KenRay93) link

