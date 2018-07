Volgens Marc Wilmots staan de sterren gunstig: "Ik verwacht een Hazard die in z'n eentje alles laat ontploffen" GVS

06 juli 2018

13u51

Bron: RTBF 0 WK voetbal Marc Wilmots heeft het volste vertrouwen. De ex-bondscoach meent dat alle ingrediënten aanwezig zijn om Brazilië vanavond huiswaarts te sturen. "Er is ervaring, kwaliteit én eendracht. We kunnen iets mooi verwezenlijken", stelt hij in een interview bij RTBF.

"De voortekenen zijn positief", start Wilmots zijn discours. "In het verdedigend compartiment kunnen we op iedereen rekenen, er is ervaring, kwaliteit én eendracht. Ik denk dat we iets mooi kunnen verwezenlijken en het land laten dromen. In België zie ik overal vlaggen, er is duidelijk een soort van patriottisme gecreëerd. Dat is het knapste wat ons land kon overkomen."

De gewezen bondscoach van de Rode Duivels geeft toe dat hij nog steeds contact heeft met een deel van de spelers én deinst er niet voor terug om toch wat pluimen op z'n hoed te steken. "Per sms praat ik wel eens met hen. Voor verjaardagen. Gedurende vier jaar hebben we iets gerealiseerd dat niemand zal vergeten. Iets dat goed is, duurt voort. Dat is normaal. We mogen zeker niet vergeten waar dit verhaal is ontstaan. Deze groep bestaat uit dezelfde spelers die ik bij elkaar heb gebracht. En dan zijn er nog spelers als Jason Denayer en Divock Origi die hier extra kwaliteit aan kunnen toevoegen. Samen met mijn staf hadden wij deze continuïteit al uitgedokterd. De basissen werden toen dus al gelegd."

Eden

"Sommige spelers naderen het einde van hun internationale loopbaan", doelt Wilmots op het feit dat dit WK voor enkele de laatste kans is om met België een prijs te pakken. "Dit toernooi is dus een belangrijk moment voor Kompany of Vermaelen. Nadien komt er een opvolging van de macht, maar dat heeft tijd nodig. We kunnen niet verwachten dat iemand van 21 jaar dezelfde kwaliteiten heeft als Vincent nu op 32-jarige leeftijd."

Tot slot. Wie heeft de sleutel in handen om België naar het summum te trappen? "Ik denk dat dit de match wordt van Eden Hazard. Het moment is daar om zich naar een hogere categorie te schieten. Ik weet zeker dat hij daartoe in staat is. Hij heeft die versnelling, een neus voor goals en is trots dat hij kapitein is. Ik verwacht van hem een wedstrijd zoals tegen Hongarije, waar hij alles in zijn eentje zal laten ontploffen. Hij voetbalt alvast in een vrijere rol dan toen ik bondscoach was."