Voetbalfan van rijdende wagen gegooid tijdens vieringen na Engelse winner in blessuretijd ODBS

20 juni 2018

Immense vreugde in het Engelse kamp na de winnende treffer van Harry Kane in blessuretijd tegen de Tunesiërs zondagavond. Al ging dat in Plymouth, een havenstad in het zuidwesten van Engeland, gepaard met halsbrekende toestanden. Toen de Engelse fans daar verzamelden bij een kruispunt om de zege te vieren, vond er eentje niet beter op dan zich te laten rijden terwijl hij op de motorkap van een wagen zat. Een tiental meter verder stopte de auto bruusk en werd de kerel tegen de grond gesmakt. Op het eerste gezicht kwam hij er zonder al te veel kleerscheuren vanaf en ook de politie van Devon en Cornwall, de county waarin Plymouth zich bevindt, liet weten dat er geen actie is ondernomen. "We hebben geen meldingen gekregen van incidenten of van feestjes die uit de hand zijn gelopen", luidt een statement van de politie.