Voetbalbond excuseert zich bij fans die open training Rode Duivels niet konden volgen XC

08 juni 2018

21u59

Bron: Belga 6 WK voetbal De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft zich vanavond na een druk bijgewoonde open training van de Rode Duivels in Tubeke verontschuldigd. Sommige supporters mochten het Belgian Football Center niet in, omdat de maximumcapaciteit bereikt was. "Meer toeschouwers op de site, was onverantwoord geweest", klinkt het.

Liefst 1.600 supporters zakten af naar Tubeke om de open training van de Belgen bij te wonen. "Dat is het maximumaantal dat we van de brandweer mogen toelaten", zei KBVB-woordvoerder Stefan Van Loock ter plaatse. Even later bereikten de fans via een omweg toch nog het oefenveld, zo stelde Belga ter plaatse vast.

"Het had onverantwoord geweest indien we nog meer toeschouwers tot de site hadden toegelaten. Voor de Stad Tubeke, de lokale politie en de KBVB is de veiligheid van de supporters prioritair", benadrukken de drie partijen. Zij betreuren dat enkele honderden toeschouwers geen toegang tot het Belgian Football Center hebben kunnen krijgen.

"Om aan de grote interesse tot het bijwonen van de open training te kunnen voldoen, werd in samenspraak met de Stad en de politie tijdens de training zelf nog de capaciteit rond het trainingsveld tijdelijk opgetrokken van 1.600 naar 2.200 toeschouwers", aldus de KBVB. "Zowel de Stad Tubeke als de KBVB zullen er alles aan doen om open trainingen van de Rode Duivels in de toekomst beter te laten verlopen."