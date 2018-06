Voelen aan het gras en poseren maar: Panamezen duidelijk onder de indruk van WK-stadion in Sochi MDB

17 juni 2018

22u35 4

Panama staat aan de vooravond van hun allereerste optreden op een WK voetbal en dus geniet de huidige selectie nu al met volle teugen van het avontuur. Wanneer de tegenstanders van de Rode Duivels van morgen vandaag het Fisht Stadium (met een capaciteit van 48.000 zitjes) in Sochi inspecteerden, werden de smartphones dan ook gretig boven gehaald. De spelers poseerden voor de fotografen, voelden even aan het gras en scoorden selfies. Voor de internationals kan hun WK nu eigenlijk al niet meer stuk. Wat zal dat morgen geven als de supporters morgen rond 17u hun zitje innemen? Afwachten of de monden van 'Los Canaleros' zullen open vallen bij het horen van het volkslied.

Morgen debuteert Panama op het WK voetbal (tegen België). En dus wordt de grasmat in het stadion alvast grondig 'gecheckt'. #BELPAN #WorldCup pic.twitter.com/Qpxqr4Qcfm NOS Voetbal(@ NOSvoetbal) link

Heel wat supporters zijn nu al aanwezig in Sochi. Aan de fanzone verbroederden enkele Belgische en Panamese fans dan ook.

Il gemellaggio tra tifosi di Belgio e Panamá al Fan fest di Sochi!!! #WorldCup #WorldCupRussia #WorldCupRussia2018 #BEL #PanamáEnRusia #pan #belgio pic.twitter.com/YfTkqwn6Y8 Massimo Grillo(@ MassimoGrillo8) link