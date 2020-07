Vier groepsduels per dag op WK 2022 in Qatar GVS

15 juli 2020

15u10 0 WK voetbal De Wereldvoetbalbond FIFA heeft de kalender bekendgemaakt voor het WK 2022 in Qatar. Zoals al bekend was start het toernooi op maandag 21 november, 27 dagen later, op zondag 18 december, vindt de finale plaats. Tijdens de groepsfase worden er vier wedstrijden per dag gespeeld, waarbij de stadions niet ver van elkaar liggen zodat de voetbalfan de mogelijkheid krijgt om twee matchen per dag bij te wonen.

Exact twee jaar na de Franse wereldtitel in Rusland, maakt FIFA het toernooischema voor het WK 2022 in Qatar bekend. De startdatum van 21 november werd bevestigd, op zondag 18 december wordt de finale betwist. Tijdens de groepsfase worden er dagelijks vier wedstrijden gespeeld. De uren tijdens de eerste twee ronden van deze groepsfase zijn 13u, 16u, 19u en 22u lokale tijd. In onze tijdszone betekent dat matchen om 12u, 15u, 18u en 21u. In Qatar is het met andere woorden een uur later. De matchen van de derde speelronde van de groepsfase zijn om 18u en om 22u.

Opmerkelijk: de vier stadions die op één en dezelfde dag ingezet worden, liggen niet verder dan 65 kilometer van elkaar. Dat betekent dat de supporters op één en dezelfde dag de mogelijkheid krijgt om meerdere matchen mee te pikken.

De groepsfase duurt twaalf dagen, tot en met vrijdag 2 december. Van zaterdag 3 december tot en met dinsdag 6 december staan de achtste finales, elke dag twee, op het menu. Na twee rustdagen zijn de kwartfinales ingepland voor vrijdag 9 en zaterdag 10 december, ook dagelijks twee duels. De halve finales volgen na opnieuw twee dagen pauze op dinsdag 13 en woensdag 14 december, gevolgd door de wedstrijd om het brons op zaterdag 17 december in het Khalifa International Stadium. Een dag later begint de finale om 18u in het Lusail Stadium, dat plaats biedt aan 80.000 toeschouwers.

Het toernooi in Qatar vormt een primeur, want het is voor het eerst dat het WK in de winter plaatsvindt. In de zomer kunnen de temperaturen in Qatar makkelijk boven de 40 graden uitstijgen. Het is voorlopig wel de laatste editie met 32 teams. Vanaf het WK nadien, in 2026 in Canada, Mexico en de VS, nemen 48 landen deel.

