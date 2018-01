Videoref op het WK in Rusland? Beslissing valt op 3 maart XC

23 januari 2018

11u31 0 WK voetbal Komt er een videoref op het WK in Rusland? Die beslissing wordt door de International Football Association Board (IFAB), het orgaan dat over de voetbalreglementen waakt, op 3 maart genomen.

Gisteren presenteerde de KU Leuven een rapport aan de IFAB over het gebruik van de video assistant referee (VAR). Het rapport kreeg positieve reacties, maar dat biedt nog geen zekerheid dat er een videoref aanwezig zal zijn in Rusland. “Dat is inderdaad te voorbarig. De beslissing wordt op 3 maart genomen”, luidt het bij professor Werner Helsen.

Liefst 804 wedstrijden werden geanalyseerd door onderzoekers van de KU Leuven. Eén van de bevindingen van het rapport is dat zonder de videoref 93% van de cruciale beslissingen correct zijn, mét VAR loopt dat percentage op tot 98,9%.