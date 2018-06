VIDEO: Waanzinnige taferelen in Nigeria: Moses Simon moet met geldbiljetten strooien om fans af te schudden DMM

11 juni 2018

Het WK ziet hij aan zijn neus voorbijgaan door een blessure, maar toch blijft Moses Simon een gevierd voetballer in eigen land. Op een video van Fox Sports is te zien hoe de AA Gent-speler getuigt over de voetbalgekte in zijn land. "Nigeriaanse fans zijn gestoord."

Het is niet helemaal duidelijk wanneer het filmpje is gemaakt, maar Simons stelling over gestoorde fans wordt meteen kracht bijgezet. "Ze dringen het stadion binnen en komen dan het veld op om de spelers aan te klampen. Beroemde voetballers hebben gewoon beveiliging nodig."

Op de beelden is te zien hoe Simon zich door een kluwen van supporters moet wurmen om bij zijn auto te geraken. "Ik gooi met geld om ze blij te maken, dan laten ze me door. Ach, wie iets heeft moet iets delen. God wil dat ik anderen gelukkig maak."

Nigeria is op het WK ingedeeld in een groep met Argentinië, IJsland en Kroatië. Benieuwd hoe de fans zullen reageren als hun landgenoten zich doorheen deze niet te onderschatten groep spartelen.

