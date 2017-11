VIDEO: Rode Duivels trekken zelf hun tegenstanders, Alderweireld geeft zijn droompoule prijs Glenn Van Snick

17u32

Bron: Twitter BelgianRedDevils 0 Twitter BelgianRedDevils‏

Net als HLN.be konden ook onze Rode Duivels niet wachten tot morgen om te ontdekken tegen welke landen ze zullen aantreden op het WK in Rusland. Dus boksten ook zij een simulatieloting in elkaar. Host Jan Vertonghen nodigde enkele collega's uit om elk een balletje uit de trommel te halen. Benieuwd elke landen Toby Alderweireld, Leander Dendoncker en Matz Sels tevoorschijn toverden? Ontdek het in onderstaande video.

Eleven Sports haalde Alderweireld nog eens apart voor de camera om zijn droompoule samen te stellen. Zijn keuze ontdekt u in onderstaand filmpje.

.@AlderweireldTob heeft zijn keuze gemaakt! #WorldCupDraw



Een mooie groep? 🇧🇪🇵🇪🇮🇷🇵🇦 pic.twitter.com/QwKgV38oi6 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link