VIDEO. Radja belt Engelse spelers wakker: “Harry Kane? Die was niet blij hoor” Redactie

28 juni 2018

10u03 5 WK voetbal En of Radja Nainggolan de Rode Duivels nog steeds steunt. ‘Il Ninja’ is er niet bij op het WK, maar wil de Belgische nationale ploeg wel helpen de wereldbeker binnen te halen. In een (nieuw) ludiek filmpje laat hij zien hoe hij dat wil doen.

“Zoals jullie weten kan ik er wegens tactische redenen niet bijzijn tegen Engeland. Maar dat wil niet zeggen dat ik mijn steentje niet kan bijdragen”, aldus Nainggolan, die vervolgens Engelse spelers begint wakker te bellen. Zo werd de nachtrust van Harry Kane meermaals verstoord. “Wat was de naam van dat gerecht dat je laatst bestelde in dat restaurant?”, klonk het onder meer.

Het filmpje sluit af met de tekst ‘See you in the next round…’ - benieuwd wat er volgt. Bekijk hier nog eens de aanpak van Nainggolan tegen Panama én Tunesië.

De opvallende filmpjes kaderen in een campagne van telecomoperator Orange, om hun pakket ‘Orange Unlimited’ aan te prijzen.