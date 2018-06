VIDEO: Pechvogel Vertonghen ziet goal onterecht afgekeurd MH

11 juni 2018

21u54 0

Voorlopig geen goal voor Belgisch recordinternational Jan Vertonghen in de oefenpot tegen Costa Rica. Nochtans had de verdediger ettelijke minuten voor de 2-1 van Lukaku - minuut 38, om precies te zijn - reden tot juichen. Vertonghen - die met een ongelukkige kopslag aan de basis lag van de 0-1 van Bryan Ruiz - knikte na een hoekschop van De Bruyne de voorsprong aan de tweede paal simpel binnen, maar een lijnrechter verpestte het feestje. Offside, oordeelde die laatste. Onterecht dus. In tegenstelling tot op het WK, is er vandaag nog géén VAR aanwezig.

Zo blijft de teller op acht stuks in totaal staan bij de Rode Duivels voor Vertonghen, waarvan twee in de WK-kwalificatiecampagne (in Griekenland en in Bosnië).

Pas de Hors jeu de @JanVertonghen #BELCRC #Placediablesrouges @CFootRTBF pic.twitter.com/pilZFAiMgb Nasena Arnaud(@ arnaudnasena191) link