VIDEO: Onze man in Abidjan ziet Ivorianen uit hun dak gaan: "Wilmots moet Marokko verpletteren als een olifant"



Mathieu Goedefroy

18u00 0 Mathieu Goedefroy Onze reporter in Abidjan zette zich vandaag een dag in het spoor van de nationale supportersclub van Ivoorkust

Zaterdag is het D-day voor Marc Wilmots. Wint onze landgenoot met Ivoorkust van Marokko, dan mag hij als held naar het WK in Rusland. Verliest hij, dan is hij de pineut. Een hoge inzet. Onze reporter in Abidjan zette zich vandaag alvast een dag in het spoor van de nationale supportersclub, die een indrukwekkende repetitie hield in de universiteitsgebouwen van Cocody. "Het is simpel: we moeten spelen zoals de olifant, ons nationaal symbool", klinkt het vol overtuiging bij de fanatiekelingen. "Ivoorkust moet de Marokkanen verpletteren."