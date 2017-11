VIDEO: Onze man in Abidjan ziet hoe Wilmots en co met gebed aan laatste training beginnen Mathieu Goedefroy

Met een ingetogen gebed voor de goede afloop. Op die traditionele, Ivoriaanse wijze begon Marc Wilmots vanmiddag met zijn troepen aan de laatste training voor de cruciale WK-kwalificatiematch tegen Marokko. Het gebed - waarbij zowel de katholieke als islamitische spelers hun zegje kunnen doen - is een vast ritueel voor elke training en wedstrijd. Onze man in Abidjan was er bij en bracht voor ons verslag vanaf de zijlijn van het trainingsveld.