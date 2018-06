VIDEO: Niemand minder dan Lionel Messi tipt België als kanshebber op WK-winst: "Ze hebben de ervaring van het vorige WK" MH

10 juni 2018

21u04

Bron: Clarín, VTM Nieuws 258 WK voetbal Lionel Messi begint zaterdag aan zijn vierde WK-avontuur met Argentinië. Met minder dan de eindzege op 15 juli neemt 'Leo' geen genoegen. "Maar of het of mijn laatste WK wordt, weet ik niet. Dat zal afhangen van de resultaten in Rusland."

"Welke landen favoriet zijn in Rusland? Brazilië, Spanje, Duitsland en Frankrijk." Waarna de balvirtuoos ook ons land nog naar voren schoof. "Voorlopig werd België nog niet vaak genoemd, maar ze hebben goede spelers en beschikken over de ervaring van het vorige WK."

Een eindzege op het WK, het is zowat het enige wat er op het palmares van Messi ontbreekt. De teleurstelling na de verloren finale tegen Duitsland in 2014 was dan ook immens. Dat hij nadien werd verkozen tot beste speler van het tornooi, is een schrale troost. "We hebben onze vorige drie finales verloren. Dat waren moeilijke momenten en ook de pers maakte het ons daarin niet makkelijk."

Argentinië opent de jacht op WK-winst zaterdag tegen IJsland. Nadien neemt de 'Albiceleste' het in groep D nog op tegen Kroatië en Nigeria.