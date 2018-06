VIDEO. Koning Filip ziet Rode Duivels glansrijk winnen en gaat Belgen dan feliciteren in de kleedkamer HA

23 juni 2018

18u04

Bron: Belga 5 WK voetbal Koning Filip heeft met twee van zijn zonen een goede wedstrijd uitgekozen om bij te wonen op het WK voetbal in Rusland. Deze namiddag konden Filip en de prinsen Gabriël en Emmanuel, net als alle ander Belgische supporters, liefst vijf keer juichen voor de Rode Duivels, die met 5-2 wonnen van Tunesië.

De koning had een plekje gekregen in de ereloge. Hij zat naast FIFA-president Gianni Infantino. België kan dankzij de tweede overwinning op het WK een plaats in de achtste finales nauwelijks meer ontgaan. Koningin Mathilde bleef in België. Vier jaar geleden was de vorstin er in Brazilië wel nog bij. Toen woonde het koningspaar onder meer het groepsduel bij tussen België en Rusland.

De Rode Duivels leefden de voorbije dagen met vertrouwen toe naar het duel met de Adelaars van Carthago, die min of meer moeten winnen om een vroegtijdige uitschakeling te vermijden. De Belgen zijn bij een zege dan weer quasi zeker van een stek in de tweede ronde, al moet daar altijd het duel van zondag tussen Engeland en Panama voor worden afgewacht. Koning Filip ging de nationale ploeg na de match ook feliciteren in de kleedkamer. Hij babbelde er met onder anderen Eden Hazard, bondscoach Roberto Martínez en Romelu Lukaku.