VIDEO: Hopelijk spelen Duivels in Rusland niet hier: zie jij wat er mis is met dit WK-stadion?

Een van de twaalf stadions waar volgende zomer het WK voetbal gespeeld wordt, is de Ekaterinburg Arena. Opgetrokken in 1957, grondig gerenovereerd tussen 2006 en 2011 om klaar te zijn om het vierjaarlijkse voetbalfeest te ontvangen. Capaciteit: 27.000 zitjes. Dat is een probleem. Volgens de regels van de FIFA moeten WK-stadions minstens 45.000 toeschouwers kunnen ontvangen. Om aan die eis te kunnen voldoen, wordt het stadion tijdelijk uitgebreid naar die minimumcapaciteit. Alleen was dat niet evident, met een ovaalvormig dak boven het stadion.

In Ekaterinburg, de op vier na grootste Russische stad en de meest oostelijke van alle speelsteden, hebben ze er niet beter op gevonden dan gewoon een hap uit een stadionmuur te nemen en een immens hoge aanpalende 'noodtribune' te bouwen. Niet alleen visueel een gedrocht, maar het werpt ook vragen op wat betreft de veiligheid. Laat staan dat je er als fan van de Rode Duivels wil zitten als het straks regent in Ekaterinburg.

FIFA tevreden over voortgang Russische infrastructuur, maar "er is nog werk"

De wereldvoetbalbond FIFA heeft zich vandaag optimistisch uitgelaten na een bezoek aan de Russische infrastructuur voor het WK voetbal in juni en juli van volgend jaar. Toch liet de directeur competitie ook verstaan dat er nog heel wat werk op de plank ligt. "Over het algemeen gaat de voorbereiding goed", aldus de competitiedirecteur van de FIFA, Colin Smith. "Er resten wel nog enkele risico's, en er is vooral de komende twee of drie maanden nog belangrijk werk te verrichten. We hebben de stadions bekeken, maar ook de gaststeden met hun hotels, luchthavens, wegen en trainingsinfrastructuur." Met de veiligheid zit het volgens Smith nu al goed. "Er is speciaal voor het WK een heel veiligheidssysteem op poten gezet, en dat hebben we dit jaar al in de praktijk kunnen zien tijdens de Confederations Cup, waar er geen enkel incident was."





Het WK voetbal gaat in 2018 voor het eerst in Oost-Europa door, in elf verschillende Russische steden. Alleen de bouw van het stadion in Samara heeft achterstand op het bouwschema opgelopen, maar volgens minister van sport Pavel Kolobkov zal het stadion tijdig klaar zijn.

Brand in WK-stadion in Nizjni Novogorod

In een van de stadions die in aanbouw zijn voor het WK voetbal in Rusland (14 juni-15 juli) heeft donderdag een hevige brand gewoed. Dikke rookwolken waren te zien boven het stadion dat volgende zomer in Nizjni Novgorod plaats moet bieden aan 45.000 toeschouwers. Volgens de plaatselijke autoriteiten was de brand snel geblust en raakte niemand gewond. "De brand heeft geen gevolgen voor de constructie en het stadion zal ook op tijd klaar zijn", meldde het verantwoordelijke bouwbedrijf.

Het is al de derde brand binnen enkele maanden in een van de stadions voor het WK. In juni vatte het stadion dat gebouwd wordt in Volgograd vlam en in augustus was er brand in het stadion van Samara. Laatstgenoemd bouwwerk heeft al de nodige vertraging opgelopen. Rusland en ook wereldvoetbalbond FIFA houden echter vol dat de voorbereidingen op schema liggen en alle twaalf stadions tijdig gereed zijn, al is er nog veel werk te doen.

