VIDEO. Eric Cantona vergelijkt Neymar met rolwagentje (en geeft hem gratis acteeradvies)

Eric Cantona heeft het niet begrepen op Neymar. In 'The Commissioner of Football', een uitzending op Eurosport, geeft de Franse voetballegende zijn ongezouten mening over de Braziliaanse vedette. "Dit is mijn nieuwe bagagetas, ik noem hem Neymar", zegt Cantona, terwijl hij een gele rolkoffer op een tafel zet. "Omwille van de kleur, maar vooral hierom: je raakt het nauwelijks aan en het draait uren en uren in het rond."

Waarna Cantona zich tot Neymar zelf richt. "Tussen haakjes, Neymar, je bent een fantastische voetballer en een geweldige acteur. Maar wees voorzichtig: als je geraakt wordt aan je rechterschouder, kan je niet huilend van de pijn je linkerwang vasthouden."

Eerder dit toernooi liet Cantona zijn afkeer al blijken over de 'Seleçao' na de 2-0-zege van Neymar en zijn kompanen tegen Costa Rica. "Niet meer valsspelen. Geen krokodillentranen meer. Geen narcisme meer. Laat ons van de Brazilianen houden zoals we die kennen." Cantona plaatste de tekst bij een foto van Socrates, één van zijn jeugdidolen. Socrates was aanvoerder van Brazilië op het WK 1982. Hij overleed in 2011.

