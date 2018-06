VIDEO: Braziliaanse zorgen de kop ingedrukt, Neymar scoort bij rentree en "zit nog maar aan 80% van zijn mogelijkheden" DMM

03 juni 2018

17u43 38 WK voetbal Een terugkeer door de grote poort voor Neymar. De Braziliaanse vedette van PSG maakte vandaag na iets meer dan drie maanden blessureleed zijn rentree voor de Seleçao en scoorde daarbij meteen. Brazilië won de oefeninterland tegen Kroatië met 2-0.

Het was een langverwachte comeback voor Neymar in Liverpool. De Braziliaanse hoop op een nieuwe wereldtitel was iets langer uit dan verwacht na een stevige blessure eind februari. Neymar brak één van zijn middenvoetsbeentjes in een duel met zijn Franse club PSG en stond zo ruim drie maanden aan de kant. Bondscoach Tite hield de adem in, maar de dribbelaar lijkt nu toch helemaal fit voor het WK.

Bij zijn invalbeurt in de oefeninterland tegen Kroatië liet Neymar na amper 22 minuten al de netten trillen. Het nummer tien sneed met een knappe actie naar binnen om vervolgens doelman Subasic kansloos te laten met een kogel in de korte hoek. Vintage Neymar dus. Brazilië mag zijn zorgen omtrent zijn vedette helemaal opbergen.

De Seleçao won op volle sterkte de partij van Kroatië met 2-0. Brazilië begon met het meeste pit, maar gaandeweg nam Kroatië de controle over. Lovren en Perisic kregen mogelijkheden op de openingsgoal, maar misten. Neymar nam vervolgens het commando over en kreeg na zijn 1-0 nog een kans op de 2-0. Roberto Firmino zorgde in het slot van de wedstrijd wel nog voor de 2-0.

Gabriel Jesus jongste kapitein sinds 1995

Een opvallende kapitein overigens voor Brazilië tegen Kroatië. Bondscoach Tite gaf de band aan Gabriel Jesus, met zijn 21 lentes de jongste kapitein sinds 1995 voor Brazilië. "Ik was heel verrast toen ik hoorde dat ik de kapiteinsband zou krijgen. Ik wist natuurlijk wel dat de bondscoach graag roteert met zijn aanvoerders."

Tite gaf de band sinds zijn aanstelling in 2016 al aan 15 verschillende spelers. Volgens de bondscoach om de leidersvaardigheden bij elke speler van de Seleçao aan te scherpen. "Danilo lachte me eerst uit, maar ik liet hem meteen verstaan dat ik hem een uitbrander zou geven bij een slechte cross", illustreerde Jesus meteen met een kwinkslag.

Neymar: "Ben blij met mijn terugkeer, maar zit nog maar aan 80% van mijn mogelijkheden"

Brazilië kon op Anfield Road dus opnieuw rekenen op superster Neymar. De Braziliaan scoorde meteen het eerste doelpunt en liet na afloop weten tevreden te zijn om na drie maanden weer op het veld te staan. "Maar ik zit wel nog maar aan tachtig procent van mijn mogelijkheden", verraste hij.

"Drie maanden out zijn is lang", stak Neymar van wal. "Ik ben nu terug en kan weer voetballen en scoren, hetgeen ik het liefst doe. Ik was immens blij na mijn doelpunt. Op het veld was ik nog een beetje teruggetrokken, maar ik vermoed dat dat normaal is na zo'n lange tijd aan de kant te hebben gestaan. Ik voel me op tachtig procent van mijn mogelijkheden."

Na zijn doelpunt liep Neymar naar ploegdokter Rodrigo Lasmar toe om hem te bedanken. "Ik wilde niet alleen maar Rodrigo bedanken", vervolgde Neymar. "Ook Rafa (fysiotherapeut) en Rica (conditietrainer) ben ik dankbaar. Zij waren de voorbije tijd 24 op 24 voor mij beschikbaar. Ik wil iedereen bedanken die tijdens de voorbije periode belangrijk voor mij is geweest."

"Prestatie van Neymar overtrof mijn verwachtingen", stelt bondscoach Tite

Een stevige rentree dus voor Neymar. De aanvaller van Paris Saint-Germain viel in bij de rust en scoorde het eerste doelpunt in de met 2-0 gewonnen partij. "De prestatie van Neymar overtrof mijn verwachtingen", reageerde de Braziliaanse bondscoach Tite.

"Mijn verwachtingen lagen niet zo hoog omdat Neymar nog altijd aan zijn weg terug timmert", verklaarde Tite. "Het liep vlot, maar ik ga niet op de zaken vooruitlopen. We moeten nu de volgende trainingen afwachten."

