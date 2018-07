Vertonghen van pineut naar aanjager: "Na mijn fout en de 0-2 hangt er elektriciteit rond elke bal die naar je toekomt" MDB

02 juli 2018

23u40

Bron: VRT 2 WK voetbal Jan Vertonghen zat in de Rostov Arena op een rollercoaster van emoties. De linksvoetige verdediger ging in de fout bij de eerste tegentreffer, maar zette met zijn rake kopbal de comeback mee in.

"In het laatste half uur van de eerste helft speelden we goed", vertelde Vertonghen bij Peter Vandenbempt. "Alleen scoorden we niet. Die eerste goal van Japan was geen fout van het systeem, maar wel een individuele fout", stak hij de hand in eigen boezem. "Hun tweede doelpunt was dan weer een knappe goal. Het systeem moet goed kloppen, om het goed uit te spelen. Je kan er ook fantastisch mee uit komen."

Uiteindelijk nam de recordinternational zijn team mee bij de hand door de aansluitingstreffer te maken. Hij wist doelman Eiji Kawashima met een kopbal te kloppen. "Ik maakte de fout bij de 0-1 en meteen daarna viel de 0-2. Dan is het heel lastig om in de wedstrijd te blijven. Er hangt elektriciteit rond elke bal die naar je toekomt. De trainer bleef aan de kant maar roepen: 'We hebben maar één doelpunt nodig.' Maar wanneer komt die goal? Gelukkig gebeurde dat vrij vroeg. Marouane (Fellaini red.) en Nacer (Chadli red.) vielen geweldig goed in en maakten het af."

"Ik zit hier nu wel met een goed gevoel omdat we door zijn. Persoonlijk voelt het een beetje wrang aan. Ik heb het al vaker gezien op een eindtoernooi dat je zoiets nodig hebt om jezelf te overtreffen en verder te gaan."