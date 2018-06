Verrassing? Duitsland is de vierde regerende wereldkampioen die in laatste vijf edities met de billen bloot gaat DMM

27 juni 2018

18u28 0 WK voetbal Nog nooit eerder moest Duitsland het strijdtoneel op het WK in de groepsfase verlaten. Dat het nu net als regerend wereldkampioen gebeurt, is geen toeval. Of hoe de vloek van de wereldkampioen opnieuw toeslaat.

Sinds de eeuwwisseling slaagde maar één wereldkampioen er in om de groepsfase te overleven: Brazilië. Vier van de vijf gingen er in de eerste ronde uit. Frankrijk startte de kwalijke trend in 2002, Italië, Spanje en Duitsland gaven er een pijnlijk vervolg aan. Voor 2000 ging de regerende wereldkampioen er maar twee keer uit in de groepsfase. Het overkwam Italië in 1950 en Brazilië in 1966.

2002: Frankrijk met de billen bloot in Japen Zuid-Korea

Vier jaar na de extase in eigen land is het hommeles bij de Fransen in het Verre Oosten. Les Bleues verliezen hun openingswedstrijd tegen Senegal en gaan ook tegen Denemarken de boot in. Een puntje tegen Uruguay is een schrale troost. Frankrijk komt in Azië zelfs niet eens tot scoren.

2006: Brazilië overleeft in Duitsland tot de kwartfinales

In Duitsland is Brazilië de enige wereldkampioen die in de laatste 19 jaar de groepsfase weet te overleven. De Seleçao haalt 9 op 9 in een groep met Kroatië, Australië en Japan. In de kwartfinales gaan Ronaldinho en co er uit na een knalprestatie van de Fransen. Zinédine Zidane dartelt en stuurt de titelverdediger naar huis.

2010: Slovakije dompelt Italië in rouw

In Zuid-Afrika is Italië de titelverdediger. De Squadra wordt samen met Nieuw-Zeeland, Slovakije en Paraguay in een haalbare groep ingedeeld, maar niets is minder waar. De Italianen spelen gelijk tegen Paraguay en Nieuw-Zeeland. In een alles-of-nietswedstrijd tegen Slovakije is alles nog mogelijk. Helaas kapseist het schip in de slotfase. Goals van Di Natale en Quagliarela komen te laat in een 3-2-verliespartij.

2014: Spanje na twee speeldagen naar huis

In Brazilië gebeurt het ondenkbare opnieuw. Spanje krijgt in zijn openingswedstrijd billenkoek van de Nederlanders (5-1). Ook tegen Chili loopt het fout na doelpunten van Vargas en Aranguiz. Iniesta en co redden de eer nog tegen Australië, maar dat is het dan.

2018: Zuid-Koreaanse revanche nekt de Mannschaft

Na een verlieswedstrijd en een nipte zege tegen Zweden had Duitsland het vandaag nog allemaal in eigen handen. Tegen een verdienstelijk Zuid-Korea kwam de Mannschaft nooit onder stoom. Duitsland acteerde inspiratieloos en slikte op de koop toe nog twee goals in de slotfase. De blamage voor de wereldkampioen is compleet. Zuid-Korea is ook uitgeschakeld, maar pakt revanche voor de verloren halve finale in eigen land in 2002.

2 – This is only the second time that Germany have been eliminated from the First Round at the World Cup having last done so in 1938. Shock. #GER #KOR #KORGER #WorldCup pic.twitter.com/jIZWOlxeEw OptaJoe(@ OptaJoe) link

Meer over Brazilië

sport

sportdiscipline

voetbal

Duitsland

Italië

sportevenement

Frankrijk