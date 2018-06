Verrassend Japan pakt de scalp van tien Colombianen MH/SVL

19 juni 2018

14u45 5 Colombia COL COL 1 einde 2 JAP JAP Japan

Weinigen die ook maar een cent gaven om de kansen van Japan tegen Colombia vandaag, maar de 'Samurai Blue' verrasten vriend en vijand door verdiend met 1-2 te winnen. De supporters in Saransk zaten al van bij het begin op het puntje van hun stoel. Een gretig Japan kreeg na amper drie minuten meteen hulp van Carlos Sanchez, die met een wel zeer opvallende handsbal een penalty voor Japan veroorzaakte en een terechte rode kaart onder de neus geduwd kreeg. Overigens het eerste rode karton op dit WK. Kagawa pakte het geschenk met plezier uit. Colombia probeerde er ondanks de man minder toch iets van te maken en werd vijf minuten voor rust ook beloond: Quintero verraste Kawashima en schoof een vrije trap net over de doellijn.

Na de koffie nam Japan het heft in handen, maar net als in de eerste helft konden Inui en Osako hun kansen niet benutten. Izquierdo, die na 70 minuten vervangen werd door Bacca, en maats konden geen vuist meer maken en speculeerden volop op een gelijkspel. Dat werd een kwartier voor tijd afgestraft, Japan kreeg dankzij een kopbal van Osako wat het al een tijdje verdiende. Colombia probeerde nog uit zijn defensieve schulp te kruipen, maar verder dan een afgeblokt schot van James kwamen ze niet meer. Japan bibberde niet meer en speelde de wedstrijd op een volwassen manier uit.

Opvallende statistiek: voor de eerste keer in de geschiedenis van de Wereldbeker slaagde een Aziatisch team erin om een Zuid-Amerikaans elftal te verslaan. Een extra reden voor Japan om te vieren.

Tactische analyse

De vroege rode kaart en tegengoal hypothekeerden meteen de hele wedstrijd van de Colombianen. Ze gingen er aanvankelijk nog vol voor, maar de Japanners kregen logischerwijs veel ruimte op de counter. Na een halfuur besloot José Pekerman toch bij te sturen. De verrassende vervanging van Cuadrado door Barrios bracht opnieuw balans in het elftal en dat resulteerde vlak voor rust ook in de gelijkmaker.

In de tweede helft drukte Japan Colombia volledig weg en creërde een handvol kansen, maar de efficiëntie liet te wensen over. Ook de inbreng van nationale held James Rodriguez bracht weinig soelaas voor de Colombianen. De Japanse suprematie werd uiteindelijk dan ook beloond. Tekenend voor de inefficiëntie: alle doelpunten werden vandaag gescoord op een stilstaande fase.

Man van de match: Yuya Osako

Slaagde erin om te doen wat zijn ploegmaats niet konden: scoren. De spits van Keulen torende bij een hoekschop boven alles en iedereen uit en schonk zijn land een onverhoopte, maar verdiende driepunter tegen een onthoofd Colombia. Osako kreeg vijf minuten voor tijd een applausvervanging. Voor het overige leverde Japan een collectief sterke prestatie af, waarin enkel efficiëntie ontbrak.

Bondscoach Pekerman: "We gingen fysiek ten onder"

Colombia begon vanmiddag als favoriet tegen Japan, maar de vroege rode kaart van Carlos Sanchez maakte het voor de Zuid-Amerikanen een pak moeilijker. Volgens bondscoach José Pekerman betaalde zijn ploeg in de tweede helft fysiek de prijs voor de man-minder-situatie.

"Dit is niet hoe wij aan het toernooi wilden beginnen. We kwamen voor de overwinning", opende de coach van Los Cafeteros (de koffiemakers). "Je bereidt een match van elf tegen elf voor. Als je dan na drie minuten zo'n belangrijke speler verliest, dan wordt het een pak moeilijker."

"In de eerste helft hielden we met een man minder gelijke tred. Maar in de tweede periode ging Japan beter om met de situatie", vond Pekerman. "Ze konden meer mogelijkheden creëren en zo uiteindelijk de overwinning pakken. Aanvallend hadden we genoeg kracht, maar we kwamen in de verdedigende zone een man tekort. Dat speelde Japan goed uit. Fysiek moesten we in de tweede helft diep gaan om de bal te hebben."

