Vermaelen traint voor eerst mee met Rode Duivels XC

21 juni 2018

10u01

Bron: Belga 7 WK voetbal Gisteren kregen de Rode Duivels een dagje rust. Vandaag stonden de troepen van Roberto Martínez opnieuw op het trainingsveld. Belangrijk: Thomas Vermaelen nam voor het eerst deel aan de groepstraining. Vincent Kompany was er nog niet bij.

Vermaelen stond sinds medio mei aan de kant met een hamstringblessure en werkte bij de Duivels individueel aan het herstel. In de voorbereiding trainde hij maar één keer met de groep mee, daags voor de uitwuifwedstrijd tegen Costa Rica. Volgens Martínez lag de verdediger van FC Barcelona toen even voor op schema, nadien liep het herstel vertraging op en moest hij zich beperken tot een individueel programma in de Moscow Country Club.

Morgen trainen de troepen van Roberto Martínez in het stadion van Spartak Moskou een laatste keer voor het duel van zaterdag tegen Tunesië, op de tweede speeldag in groep G. Een basisplaats zal er voor Vermaelen dan nog niet inzitten, een stek op de bank behoort wel tot de mogelijkheden. Centraal achterin wordt dan opnieuw Dedryck Boyata verwacht aan de zijde van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. De verdediger van Celtic deed het niet onaardig tegen Panama en heeft zich in de gunst van Martínez gespeeld.

De enige speler die nu nog ontbreekt op training, is voormalig aanvoerder Vincent Kompany. De verdediger van Manchester City blesseerde zich in de eerste oefeninterland tegen Portugal aan de lies en verscheen sindsdien niet meer met de groep op het trainingsveld. Mogelijk sluit Kompany morgen bij de groep aan, het duel met Tunesië komt sowieso te vroeg. ‘Vince The Prince ‘wordt klaargestoomd voor de clash met Engeland op de slotspeeldag en de start van de tweede ronde.

Nog dit: videoanalist Moussa El Habchi zat in de hemel (zie foto hieronder). Het is de eerste keer dat er een hoogtewerker gebruikt werd.