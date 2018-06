Vermaelen: "Kans klein dat ik komende oefeninterland speel, maar verwacht geen problemen voor WK" XC

04 juni 2018

14u12

Bron: Belga 0 WK voetbal Thomas Vermaelen wil op het WK in Rusland tonen dat hij nog altijd een rots in de branding is in de Belgische defensie. De 32-jarige verdediger is momenteel wel nog niet volledig wedstrijdfit na een hamstringblessure. "Maar mijn revalidatie verloopt volgens plan, ik heb er vertrouwen in dat het goed komt voor de WK-start."

Vermaelen sukkelt al een tijdje met de hamstrings en werkte nog geen enkele groepstraining af. Bondscoach Roberto Martínez kruist zijn vingers dat de verdediger van Barcelona snel weer fit is. Sinds de oefeninterland van zaterdag staat er immers ook een vraagtaken achter de naam van Vincent Kompany. De Brusselaar moest in de tweede helft aangeslagen naar de kant met een liesblessure, waarvan de ernst momenteel nog niet helemaal duidelijk is. Martínez nam om die reden Laurent Ciman als stand-by op in zijn selectie.

"Het gaat met mijn blessure de goede kant op", verklaarde Vermaelen. "Ik werk momenteel hard in de fitness en ben ook al opnieuw aan het lopen. Maar we gaan sowieso geen risico nemen met het oog op het WK. Of ik in de komende oefeninterland speelminuten maak, zal ik beslissen in overleg met de medische staf. Maar ik acht die kans eerder klein, wat telt is fit geraken voor het echte werk in Rusland."

Vermaelen kan zich optrekken aan een sterk EK in 2016. Ook dat seizoen sukkelde de verdediger met kwaaltjes en speelde hij niet veel, maar in Frankrijk groeide hij uit tot sterkhouder in de Belgische verdediging. "Dat geeft me inderdaad vertrouwen", aldus de Antwerpenaar. "Het klopt dat de voorbereiding ook nu voor mij niet ideaal is, en ik had natuurlijk liever meer wedstrijden gespeeld. Maar ik voel dat het de goede kant uitgaat. Ik snap dat onze fans zich zorgen maken over de verdediging, met ook nog Vincent in de lappenmand. Hij is onze leider en belangrijk op het veld. We moeten de ernst van zijn blessure afwachten, maar ik weet dat hij kan terugkeren."

De Rode Duivels speelden zaterdag tegen Portugal hun eerste oefenpartij. Welke lessen trok Vermaelen uit de 0-0? "Ik vind het zeker positief dat we getoond hebben de nul te kunnen houden. Dat lukte in het verleden niet altijd, en we mogen niet vergeten dat Portugal een stevige opponent is. We begonnen sterk aan de match, maar konden dat helaas niet volhouden. Daar moeten we nog aan werken."