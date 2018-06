Vergeet Mo Salah: 45-jarige doelman die straks oudste speler ooit op WK kan worden, is dé Egyptische blikvanger Manu Henry

04 juni 2018

16u14

Bron: thesportsman.com 0 WK voetbal Op kwaliteit staat geen leeftijd. Zeg dat Essam El-Hadary het gezegd heeft. De 45-jarige doelman van Egypte behoort tot de 23-koppige selectie en kan straks de oudste speler ooit op een WK worden.

De een zijn dood is de ander zijn brood. Toen Ahmed El Shenawy - normaliter eerste keus in doel bij Egypte – half april zijn voorste kruisband scheurde, mocht El-Hadary zich eigenlijk al in de handen wrijven. Met zijn 45 lentes kan hij straks het record van Colombiaans voormalig doelman Faryd Mondragon verbreken. Die laatste kwam in Brazilië (2014) op 43-jarige leeftijd in actie. 15 juni, wanneer Egypte het opneemt tegen Uruguay, kan dus een historische dag worden voor El-Hadary.

Zo zullen niet alleen vele ogen op Mo Salah, die wellicht de eerste match op het WK aan zich voorbij moet laten gaan, gericht staan. Al zeker omdat El-Hadary geen doorsnee voetballer is. In een interview aan ‘l’Equipe’ vertelde de doelman van het Saoedi-Arabische Al-Taawoun recent het volgende. “Ik ben altijd al doelman geweest, maar mijn vader wou niet dat ik voetballer werd. Dat was in zijn ogen niet wat ik met mijn leven moest doen. Op een dag verbrandde hij zelfs mijn voetbalmateriaal. Vlak voor mijn ogen. Ik was er kapot van. Het was mijn moeder die me uiteindelijk zei om toch door te gaan en het te verbergen voor mijn vader."

Droom

“Ik ging trainen met mijn voetbalkleren verstopt onder mijn andere kledij", vertelt hij nog. "Soms moest ik uit mijn raam springen om op de voetbal te geraken. Wanneer ik terugkwam – besmeurd met modder – glipte ik langs het raam opnieuw binnen. Zodat mijn vader me niet zou zien. Dit alles moest om mijn droom waar te maken. Op school liep het toch niet goed. Al wat ik wilde, was voetballer worden."

El-Haddary kende vooral succes bij de Egyptische topclub Al Ahly, waar hij in twaalf seizoenen acht landstitels veroverde. In Europa kwam hij tussen 2008 en 2009 uit voor het Zwitserse Sion. Na omzwervingen in eigen land en Soedan verdedigt hij momenteel het doel van Al-Taawoun.

"Of ik het keepen na 25 jaar niet beu ben? Helemaal niet. Ik blijf zolang als God het wil. Zolang God mij de krachten geeft, speel ik voort. Ik zal pas stoppen als mijn lichaam begint tegen te werken. Niemand op deze aardbol kan me verplichten te stoppen. Alleen ík beslis daarover."