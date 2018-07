Varane en blunderende Muslera loodsen Frankrijk naar halve finale tegen Duivels of Brazilië DMM/LPB

06 juli 2018

17u50 0 Uruguay URU URU 0 einde 2 FRA FRA Frankrijk WK voetbal Frankrijk wordt de tegenstander van België of Brazilië in de halve finale op het WK. Wervelen deden 'Les Bleus' andermaal niet, klinisch efficiënt toonden ze zich eens te meer. Een tandenloos Uruguay - Cavani zat geblesseerd in de tribune, Suarez was 90 minuten lang onzichtbaar - stapt dit weekend het vliegtuig op richting Montevideo.

1-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0. Op een doelpuntenkermis moesten we bij het gokkantoor niet inzetten, de uitslagen in de laatste vijf duels tussen Frankrijk en Uruguay indachtig. Bijna een helft lang leek een nieuwe dubbele nul losjes in de maak. Halve kansjes voor Stuani en Vecino langs Uruguayaanse kant, enkele vruchteloze spurtjes van Mbappé bij 'Les Bleus', droefenis alom in Nizhny Novgorod, dat twee landen de handrem gretig zag hanteren.

Maar dan, gelukkig, minuut 40: Bentancur smeerde zichzelf met een wilde ingreep een gele kaart - en een schorsing voor een eventuele halve finale - aan. Griezmann zette zich achter de vrije trap, Varane troefde de Uruguayaanse luchtmacht af: 0-1 Frankrijk. De eerste keer dat de Zuid-Amerikanen achterkwamen op dit WK, al stond het bijna even snel opnieuw gelijk. Lloris haalde een kopbal van Caceres op sublieme wijze uit zijn rechterbenedenhoek, Godin knalde de rebound het zwerk in.

Uruguay moest de achtervolging in zonder Cavani, een ferme slok op de borrel. Oscar Tabarez bekeek het na rust nog een kwartier, toen greep de bondscoach in. Rodriguez en Gomez werden naar het front gestuurd. Maar hoe kan een dubbele wissel baat hebben als je doelman twee minuten later gruwelijk de mist ingaat? Zwabberbal of niet, Fernando Muslera moest het schot van Griezmann altijd hébben. Wat. Een. Blunder. Met 0-2 was de wedstrijd dood. Enkele opstootjes, met Mbappé en Pogba in een hoofdrol, boden nog wat schamel vermaak. 'Les Bleus' tikten het duel rustig uit, op dinsdag 10 juli wachten de Rode Duivels of de 'Seleçao' hen op in Sint-Petersburg.

De leukste tweets:

Hugo Lloris vs Muslera during #URUFRA 👀😂 pic.twitter.com/svsKILKV9U ShotOnGoal(@ shotongoal247) link

De Gea and Karius: We've been there, we know how it feels.



Muslera: Thanks Family #URUFRA pic.twitter.com/lTd8aZP0FJ 9GAG Football ⚽(@ 9GAGFootball) link

What we learnt from #URUFRA...



1. Allez Les Bleus 🇫🇷💪🏻

2. Cavani was missed 🇺🇾😢

3. Suarez didn't bite anyone 🙃



AND



4. I hope Muslera recovers quickly from his "concussion" 😆 ⚽️442oons⚽️(@ 442oons) link

#FRAURG#Muslera



You never walk alone karius ! 😂 pic.twitter.com/UQmuUVqFeY REAL MADRID FAN(@ madridi1008) link

Goalkeepers to make an error that has lead to a goal at the 2018 #WorldCup:



🇵🇱 Wojciech Szczesny

🇩🇪 Manuel Neuer

🇦🇷 Willy Caballero

🇺🇾 Fernando Muslera

🇭🇷 Danijel Subasic

🇸🇦 Mohammed Al Owais

🇪🇸 David De Gea

🇦🇷 Franco Armani

🇯🇵 Eiji Kawashima



No hiding. pic.twitter.com/T2mOipfKaH Squawka Football(@ Squawka) link